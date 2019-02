Se scrie istorie la Skopje - Macedonia va semna protocolul de aderare la NATO

Macedonia urmează să semneze miercuri un protocol de aderare cu Alianţa Nord-Atlantică, sub noul său nume - Republica Macedonia de Nord -, după ce parlamentele acestei mici ţări balcanice şi Greciei vecine au ratificat un acord istoric cu privire la schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunţat sâmbătă, pe Twitter, că ”la 6 februarie vom scrie istorie: aliaţii din cadrul NAO vor semna protocolul de aderare cu viitoarea Republică Macedonia de Nord cu ministrul (macedonean) de Externe Nikola Dimitrov”.

Cermonia urmează să aibă loc la cartierul general al NATO la Bruxelles.

Grecia a blocat aderarea Maeconiei la NATO timp de trei decenii, din cauza acestei dispute cu privire la numele ţării, considerând că numele ţării are impact asupra provinciei sale nordice.

Macedonia se aşteaptă ca Grecia să fie primul stat membru NATO care să ratifice protocolul de aderare. După aceea îşi va adopta noul nume.

Parlamentul grec ar urma să ratifice protocolul de aderare cel mai devreme la 11 februarie.

Toate cele 29 de state membre NATO este necesar să ratifice protocolul, pentru ca Macedonia să devină al 30-lea membru al Alianţei.

Acest proces ar urma să aibă loc până la sfârşitul lui 2019 sau începutul lui 2020.