Securitatea pe flancul estic al NATO şi Preşedinţia Consiliului UE, discutate de Fifor cu ministrul francez al armatelor

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, s-a întâlnit luni cu ministrul armatelor din Franţa, Florence Parly, cu care a discutat despre armonizarea poziţiilor privind securitatea pe flancul estic la Summitul NATO de la Bruxelles, din iulie, şi despre Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.

"Întâlnirea pe care am avut-o seara trecută cu doamna Florence Parly, ministrul armatelor din Franţa, a fost o excelentă ocazie pentru discuţii aprofundate asupra agendei de cooperare dintre România şi Franţa. În contextul pregătirii viitorului Summit NATO de la Bruxelles, din iulie, am convenit asupra armonizării poziţiilor privind securitatea de pe flancul estic al Alianţei, primind în acest sens asigurări de la doamna Parly cu privire la importanţa pe care Franţa o va acorda problematicii regiunii Marii Negre. De altfel, Franţa va continua şi anul acesta programul de vizite al navelor franceze la Marea Neagră, doamna ministru subliniind sprijinul pentru asigurarea unei prezenţe înaintate adaptate coerente în această regiune", a scris, marţi, Fifor pe Facebook.El i-a transmis oficialului francez priorităţile Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene."Având în vedere că, în ianuarie 2019, România va prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, am discutat cu doamna Parly despre priorităţile ţării noastre şi despre provocările cu care se confruntă Uniunea, atât pe plan intern, dar şi pe plan extern, în acest moment. Am transmis că pentru noi foarte importante vor fi continuarea proiectului de construcţie a Europei Apărării, demararea proiectelor concrete de cooperare în domeniul apărării din cadrul PESCO, precum şi despre importanţa deosebită a relaţiei transatlantice pentru NATO şi UE", arată ministrul Apărării.Mihai Fifor subliniază că "într-o Europă în care provocările şi ameninţările sunt tot mai diverse şi complexe, este nevoie de substanţă, ritm accelerat şi rezultate vizibile în cooperarea dintre statele europene".Cei doi oficiali au abordat şi posibilităţile de cooperare bilaterală, inclusiv în domeniul tehnico-militar şi au convenit asupra avansării discuţiilor pe diferite paliere, în vederea dezvoltării industriilor europene de apărare.