Senator PMP, atac INCENDIAR la adresa PNL: Trăim vremuri similare ANARHIEI

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, lansează un atac dur la adresa PNL și arată că liberalii nu au nicio viziune economică, iar vremurile trăite sunt similare anarhiei.

”Incredibil in ce vremuri traim!

V-am votat pe voi, galbenilor, in Parlament crezand intr-o schimbare reala. In loc sa vedem o sclipire de bine, traim vremuri similare anarhiei. Nu aveti viziune economica, nu sunteti fermi in decizii, ati schimbat doar firmele intre ele si oamenii intre ei, ati umilit romanii care au venit in tara incepand cu februarie, nu au existat proceduri de izolare si carantinare iar azi vedem o Romanie suferinda, blocata si tacuta, o Romania care asteapta seara de seara sa vada ce va mai bubuie capul cu ordonantele militare, o Romanie care vede ca starea de urgenta este obligatorie doar pentru unii. Cum e posibil sa acceptati, in plina pandemie globala cu virusul SARS - Cov- 2, exodul oamenilor la munca in alte tari, fara o minima protectie sociala si mai ales medicala. Ce sunteti voi, plasatori la cerere a fortei de munca?. V-ati interesat de conditiile in care lucreaza? De ce nu le creati alternativa, astfel incat, sa cultivam si noi "sparanghel'’?. Acum doua luni i-au trimis acasa iar azi sunt buni, trimit avioane personale pentru ei. Cand au dat de greu aceste mari tari i-au impachetat si trimis acasa. Ce o sa se intample peste trei luni cand li se vor incheia contractele si se vor intoarte in tara, sa ne asteptam la o alta perioada de pandemie? Carantina lor la intoarcere costa 1000 €/ persona. Cine va plati? Nu era mai simplu sa le dati banii astia sa stea acasa in propriile gospodarii? Azi, vedem ce usor se incalca regulile.

In spatele patriotismului, al iubirii de patrie si acestei perioade grele se pot construi multe si renaste Romania. Romanul este ascultator, credincios, intelegator si muncitor. Ce mai asteptati? Adica, starea de urgenta, aia cu trei oameni pe strazi si opt in aceeasi incapere, inseamna ca 2000 oameni se pot imbulzi intr-un aeroport, pe cand la biserica de Inviere, nu? Trist! Cum e posibil sa transformati politistii si jandarmii in purtatori de lumina? Pe ei i-a intrebat cineva? Credinta este in fiecare si nu are echivalent in gesturi de capital politic. V-ati facut un exercitiu sa va imaginati cati cetateni vor cobori din bloc la miezul noptii? Dar pe strazi? Mare mirare, daca nu vom vedea si slujbe in fata blocurilor sau la colt de strada. Ori e stare de urgenta, ori ce e? Ati simtit ca pierdeti teren si cedati in fata legii. Nu putem transforma cea mai mare sarbatoare a romanilor intr-o piesa de teatru pentru ceva capital politic si de imagine. Sincer, nu va inteleg! Unde sunt deciziile economice? Unde sunt deciziile sociale? Filmul asta cu politistul bun Iohanis si politistul rau Orban - Vela, nu prinde la romani. S-au prins ca ceva da cu virgula, ca e o intelegere sa mai treaca vremea. Pe mine m-ati pierdut ca vot. Nu mai vreau. Pur si simplu nu imi place cum guvernati.

Inca mai aveti slujitori la mine in partid cu functii de decizie. Asta este! Totul este efemer. Dar va veni o zi in care situatia se va schimba radical, ca asa nu mai merge, sa stai in spatele unui om puternic, sa faci ce te taie capul in partid, sa propui si sa muti oameni dupa bunul plac doar din interese personale si nu in interesul partidului, ca oricum la greu te scoate ,EL’ mereu.

Spiritul acestui partid inseamna altceva.

Nu poti fi asa obtuz incat sa nu vezi ce se intampla si sa o tii langa, iar comunicarea sa o faca fostul presedinte care, by the way, cred ca s-a saturat sa tina in spate oportunisti. Ma tot intreb, pana cand?

Sa auzim de bine!”, scrie Lucian Iliescu.