Serie A - Correa a salvat-o pe Inter în meciul cu Hellas Verona

Proaspăt ajuns în curtea lui Inter Milano, atacantul argentinian Joaquin Correa s-a ilustrat printr-o dublă care a adus victoria campioanei en titre pe terenul lui Hellas Verona, 3-1, vineri, în uvertura etapei a 2-a din Serie A.

După un debut în forţă pe teren propriu cu Genoa (4-0) în prima etapă, "Nerazzurri" au suferit la prima lor deplasare, dar au demonstrat în final că au resurse, în ciuda plecărilor lui Antonio Conte şi Romelu Lukaku.

Venit abia joi la Inter, de la Lazio Roma, pentru a-l urma pe antrenorul său Simone Inzaghi, Coreea a intrat cu un sfert de oră înainte de final şi a adus cele trei puncte milanezilor, înscriind în min.83 şi 90+4, după ce Martinez deschisese scorul (min.47). Pentru gazde a marcat Ilic (min.15).Într-un alt meci din programul de vineri, Udinese a trecut pe teren propriu, cu 3-0, de Unione Venezia, prin golurile lui Pussetto (min.29), Deulofeu (min.70), Molina Lucero (min.90+4).SâmbătăLazio Roma - SpeziaAtalanta Bergamo - BolognaFiorentina - TorinoJuventus Torino - EmpoliDuminicăGenoa - NapoliSassuolo - SampdoriaSalernitana - AS RomaAC Milan - CagliariLider în clasament este Inter Milano cu 6 pct, urmată de Udinese 4 pct, AS Roma 3 pct etc.