'Shang-Chi' continuă să domine box office-ul românesc de weekend; comedia 'Complet necunoscuţi”, debut în top 3

„Shang-Chi şi legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, producţie Marvel, continuă să domine box office-ul românesc de weekend, unde versiunea românească a lungmetrajului de succes „Perfetti sconosciuti”, regizată de Octavian Strunilă, a debutat între primele trei clasate, relatează News.ro.

Filmul regizat de Destin Daniel Cretton a generat încasări de 187.542 de lei, în al patrulea weekend pe marile ecrane româneşti, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia. De la premiera naţională, a obţinut puţin peste 2,7 milioane de lei. Distribuitorul nu a transmis numărul spectatorilor.

Din distribuţie fac parte Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung şi Meng’er Zhang. Debutantul Simu Liu, care a apărut anterior în sitcomul canadian „Kim’s Convenience”, interpretează rolul principal. El este un maestru kung fu care trebuie să lupte cu trecutul său după ce a fost atras în organizaţia Ten Rings.

„Complet necunoscuţi”, cu Anca Dumitra, Andreea Grămoşteanu, Leonid Doni, Ada Galeş, Gabriel Răuţă, Alexandru Conovaru şi Adrian Ştefan în distribuţie, a debutat pe poziţia secundă, cu 9.353 de spectatori şi încasări de 177.960 de lei.

Mai mulţi prieteni, care se reunesc pentru o cină, se implică într-un joc ce le pune în pericol relaţia. Hotărăsc să dezvăluie toate mesajele, e-mail-urile şi apelurile primite în acea seară. La baza lungmetrajului de debut al lui Octavian Strunilă stă filmul italian al lui Paolo Genovese din 2016, premiat la Tribeca FF şi cu David di Donatello, care a fost adaptat în cel puţin 18 ţări până în prezent.

Comedia românească „Zăpadă, ceai şi dragoste”, regizată de Cătălin Bugean, s-a menţinut pe locul al treilea în top, după ce, în al treilea weekend de la lansare a fost vizionată de 7.103 spectatori şi a generat încasări de 154.319 lei.

Animaţia „Boss Baby: Afaceri de familie/ Boss Baby: Family Business” a coborât două locuri, până pe patru, după al doilea weekend de la debut, când a fost vizionată de 6.605 spectatori şi a generat încasări de 133.186 de lei.

Locul al cincilea în box office-ul românesc de weekend a fost ocupat de drama romantică „După ce ne-am îndrăgostit/ After We Fell”, regizată de Castille Landon.

În al patrulea weekend de la debut, a fost vizionată de 3.547 de spectatori şi a generat încasări de 73.726 de lei. În al treilea capitol al francizei „After”, Tessa ia cea mai importantă decizie din viaţa ei, iar totul se schimbă, inclusiv relaţia pe care o are cu Hardin.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de animaţia „Luca”, filmul horror „Malignant - Încarnarea răului”, comedia SF „Eliberează-l pe Guy/ Free Guy”, animaţia „Patrula căţeluşilor: Filmul/ Paw Patrol: The Movie” şi filmul de aventuri „Croazieră în junglă/ Jungle Cruise”.