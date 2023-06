Simona Gherghe face dezvăluiri: de ce a renunţat, de fapt, la Acces Direct

Simona Gherghe a prezentat emisiunea Acces Direct pentru o lungă perioadă de timp, iar la un moment dat a fost înlocuită de Mirela Vaida. Acum, vedeta dezvăluie motivul pentru care a renunţat la controversata emisiune trecută, între timp, de la Antena 1 la Antena Stars.

Simona Gherghe aruncă bomba: de ce a renunţat, de fapt, la Acces Direct. Până să modereze emisiunea „Mireasa”, Simona Gherghe a prezentat Acces Direct timp de 9 ani. Acum, vedeta dezvăluie motivul real care a făcut-o să renunțe la controversata emisiune. Deși la acea vreme a invocat faptul că era însărcinată și că urma să devină mamă, lucrurile au stat, de fapt, altfel!

„Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc”, a dezvăluit acum ceva timp Simona Gherghe pentru OK!Magazine, anunță romaniatv.net.

Simona Gherghe a fost înlocuită cu Mirela Vaida, o artistă de muzică populară, care prezintă şi acum Acces Direct. În schimb, Simona Gherghe a acceptat propunerea celor de la Antena 1 de a fi prezentatoarea formatului despre iubire și cupluri, „Mireasa”.

„Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o. Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a mai spus Simona Gherghe.