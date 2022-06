Simona Halep, după ce a bătut o necunoscută: 'Nu este uşor să joci împotriva ei'

Simona Halep a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Birmingham, că se simte excelent şi dă totul de fiecare dată când intră pe teren.

"Mă simt excelent! Am jucat mai bine decât în meciul precedent. Nu este uşor să joci împotriva ei (n.r. – Harriet Dart). Îmi cer scuze, am mai jucat o dată cu ea, acum doi ani, dar am uitat. Nu am o memorie bună. A fost greu pe iarbă, pentru că ea este obişnuită cu această suprafaţă. Dar sunt fericită cu modul în care am jucat. “Focul” îl am, rămâne de văzut cum este jocul meu. Dau totul de fiecare dată când intru pe teren şi abia aştept să joc mai multe meciuri, să ajung la sentimentul pe care l-am avut în 2019 (n.r. – când a câştigat turneul de la Wimbledon). Mă simt din ce în ce mai bine. Ştiu că serveşte foarte bine Katie Boulter, aşa că va fi greu să returnez mingea. Fiecare meci e dificil pe iarbă, nu ştii la ce să te aştepţi. Dar sunt pregătită şi voi lupta pentru victorie", a spus Simona Halep, potrivit digisport.ro.

Simona Halep, locul 20 mondial şi favorită 2, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Halep a învins-o în optiim pe britanica Harriet Dart, locul 106 WTA, scor 6-3, 6-2, într-o oră şi două minute. Dart a condus cu 2-0 în primul set.

În runda următoare, Simona Halep o va întâlni pe sportiva din Marea Britanie, Katie Boulter, locul 141 WTA.