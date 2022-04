Simona Halep, primul interviu după anunțul colaborării cu Patrik Mouratoglou - Care este principala țintă

Simona Halep a vorbit în premieră despre decizia de a colabora cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou și a dezvăluit care este marele său vis.

„Am vrut să lucrez cu Patrick pentru că vreau să revin în top și simt că este cea mai potrivită persoană pentru a reuși asta. Am avut noroc că era disponibil. Vreau să revin în top, visez la un nou trofeu de Grand Slam. Pentru asta lucrez în fiecare zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivit și de aceea sunt aici.

Este ușor să vorbești cu el. Deja ne cunoaștem bine, ceea ce reprezintă un pas important pentru mine. Eu sunt o persoană introvertită. El m-a făcut să mă deschid și cred că asta e un avantaj în relația de pe teren. Îți spune câteva cuvinte și deja ai înțeles ce trebuie să faci”, a spus Halep într-un interviu pentru tennismajors.com.

Simona Halep a dezvăluit că vrea să-și modifice stilul de joc, dorind să fie mai agresivă.

„Vreau să lovesc mingea mai repede și să deschid mai bine terenul decât înainte. Nu spun că înainte jucam slab, dar vreau să fie mai bun. De asemenea aș vrea să am un corp mai puternic. Nu e ușor să fii agresivă și să stai aproape de linia de fund când. Trebuie să fii puternică. Voi lucra la asta.

Dar vreau să deschid terenul mai mult, vreau să folosesc unghiurile mai bine decât înainte. Și să lovesc mingea mai repede. Asta e viziunea noastră”

Fostul lider mondial speră ca în uram colaborării cu fostul antrenor al Serenei Williams să-și mai aduge la palmares încă un Grand Slam.

„Numărul 1 e special, dar ar fi mai important să câștig un Grand Slam. Iubesc zgura și probabil că de aceea am câștigat pe zgură mai multe turnee (7 din 23). Am câștigat la Wimbledon, unde nu mă așteptam. Am câștigat turnee pe hard, dar niciun Grand Slam. Probabil că trebuie să fac ceva în plus și de aceea lucrez acum cu Patrick. Poate mă poate ajuta. Ar fi super”.