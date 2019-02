Sindicaliștii ANP anunță proteste. Reacția lui Tudorel Toader: Voi face publice drepturile salariale, precum și toate celelalte drepturi bănești

Sindicalistii ANP anunta că vor protesta pe 7 si 8 februarie, alaturi de sindicalistii din politie, la sediile Ministerului Justitiei si MAI, precum si la Parlament. Protestul se va suprapune cu Reuniunea Informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Unul dintrele motivele invocate de angajatii ANP se refera la salarii. In replica, ministrul Justitiei anunta ca va publica drepturile banesti de care beneficiaza functionarii publici cu statut special din ANP .

"Pentru o corecta informare:

In cursul zilei de maine voi face publice drepturile salariale, precum si toate celelalte drepturi banesti, de care beneficiaza functionarii publici cu statut special din ANP !", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

"Actiunile de protest se suprapun cu Reuniunea Informala a Consiliului JAI (Justitie si Afaceri Interne), la nivel de ministri, iar prin pichetarile comune ale institutiilor susamintite dorim sa atragem atentia asupra unor probleme care afecteaza drepturile si interesele personalului activ si in rezerva din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Salariile personalului din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au fost inghetate prin ordonante de urgenta care au suspendat in mod repetat aplicarea legii cadru de salarizare a personalului platit din fonduri publice (L153/2017) si care au dezechilibrat acest pretins cadru unitar al salarizarii in sectorul public prin discriminarea acestui domeniu de activitate.

Printr-o scamatorie legislativa (OUG 59/2017), pensiile militare au fost reduse cu peste 30%, fiind eliminate de facto drepturi obtinute in vederea pensionarii: Semnul onorific “In Serviciul Patriei” (L574/2004), majorarea pentru fiecare an peste vechimea in serviciu minima necesara pentru pensionare (L223/2015, art. 29 lit b) si contributia individuala suplimentara la pensie (L223/2015, art. 108).

Pentru personalul in activitate din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala alocatiile bugetare aferente imbunatatirii conditiilor de lucru si asigurarii dotarilor si logisticii s-au redus continuu, pentru personalul din penitenciare acestea fiind de 3 ori mai mici in 2019 fata de 2017 in pofida faptului ca bugetul institutilei a avut un trend crescator.

Cerem, asadar, conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila pentru personalul in activitate si incetarea discriminarii pensionarilor militari. In cazul in care guvernantii nu vor raspunde pozitiv solicitarilor noastre actiunile de protest vor continua pe termen nelimitat", spun sindicalistii.