Sistemul sanitar românesc la raport! 2024, un an care ne va testa toate abilităţile umane, profesionale şi sociale

Dr. Simin Aysel Florescu, dr. Adrian Marinescu, dr. Livia David, dr Cătălin Badiu şi dr. Guenadiy Vatachki au răspuns unui chestionar News.ro legat de sistemul sanitar românesc. Ei au fost întrebaţi cum li s-a părut anul 2023, ce cred că s-a întâmplat bun şi rău pentru sistemul sanitar, cum ar caracteriza anul într-un singur cuvânt, cum li s-a părut anul 2023 din punct de vedere profesional, dar şi cum cred că va fi 2024 în sănătate şi ce aşteptări au de la acest an.

Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului ”Victor Babeş” din Capitală, spune că este important ca balanţa între realizări şi pierderi să fie de partea realizărilor, în sistemul de sănătate. Medicul a vorbit despre investiţii în infrastructură, dar şi despre blocarea posturilor în sistem.

„Anul 2023 a fost un an în care am atins împlinirea profesională a carierei mele didactice, şi anume titlul de profesor universitar, un rezultat al unei activităţi profesionale intense şi de lunga durată. A fost şi un an plin de provocări manageriale, în poziţia de manager al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes.

Sistemul nostru sanitar este un organism viu, în permanentă schimbare. Este important ca balanţa între realizări şi pierderi să fie mereu de partea realizărilor şi cred că spre asta tindem. Au fost făcute investiţii importante în infrastructură, problema noastră acută, ceea ce e foarte bine. Pe de altă parte, regimul de austeritate impus prin acte legislative ne-au afectat personalul din punct de vedere numeric ( blocare posturi....), ceea ce ne creează mari provocări în asigurarea continuităţii asistenţei medicale, din păcate”, a spus dr Simin Aysel Florescu.

Anul 2023 - "Luptă", aşa a caracterizat managerul Spitalului Victor Babeş din Capitală anul care se încheie. Iar 2024 va fi un an cu anumite provocări, mai spune dr. Simin Aysel Florescu

„Pe plan profesional a fost un an bun, dar epuizant. 2024 va fi un an care ne va testa toate abilităţile umane, profesionale şi sociale”, a precizat Dr. Florescu.

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balş din Capitală vorbeşte despre 2023 ca fiind unul de refacere după anii de pandemie, de recăpătare a echilibrului în sistemul sanitar. Medicul vorbeşte şi despre dezechilibrul încă existent între urban şi rural în ceea ce priveşte accesul la servicii medicale.

„Evident, a fost un an al echilibrului şi o refacere a tot ceea ce înseamnă problematică medicală, după o perioadă de război, pentru că perioada pandemiei a fost un război pentru noi toţi, acest echilibru se recapătă uşor-uşor, aşa că anul 2023 ne-a dat posibilitatea nouă medicilor şi autorităţilor să refacem lucrurile pe care cumva le-am pierdut în timp de pandemie.

Cred că putem să ne gândim la faptul că ne-am fi dorit să avem o îmbunătăţire mai rapidă pentru tot ce înseamnă servicii medicale. Din păcate, în continuare nu reuşim să avem o situaţie care să fie uniformă între urban şi rural, dacă vorbim de oraşele mici chiar e diferenţă mare faţă de Capitală sau faţă de oraşele importante ale României şi acest lucru se vede şi impactează mult la nivelul pacienţilor. S-au făcut şi lucruri bune, am învăţat dintr-o experienţă bogată de pandemie, am învăţat să gândim preventiv, avem programe, principii mult mai clare care să prevină de exemplu bolile infecţioase şi nu numai, dar categoric că e loc de mai bine şi eu cred că anii care urmează vor continua un proces pe care l-am început în 2023.

Aş caracteriza anul 2023 ca un an post pandemic, asta înseamnă că ne revenim, e adevărat că greu, după o perioadă extrem de complicată, un război în care, din păcate, inamicul a fost necruţător, virusul Srs CoV 2, şi acest lucru s-a văzut pentru toată omenirea, nu doar pentru România. Lucrurile se refac, dar necesită timp, resurse financiare şi umane şi necesită multă experienţă.

Din punct de vedere profesional, anul 2023 înseamnă şi experienţa acumulată în timp de pandemie, asta nu înseamnă că nu a fost vorba şi de experienţă şi înainte, în anii pre pandemici, până la urmă bolile infecţioase şi Institutul Matei Balş au însemnat întotdeuna o experienţă pe care ajungi să o capeţi zi de zi, un an la fel de intens pentru că am reuşit să revenim la ceea ce se întâmpla în bolile infecţioase, mi-am continuat cariera de director medical la cel mai mare institut din ţară de boli infecţioase, lucru pe care îl fac şi în prezent, mă gândesc la proiecte, la o relaţie şi la o colaborare cât mai bună cu pacienţii, cu colegii mei, cu tot ce înseamnă personal, avem aproape 1500 de angajaţi, este o situaţie complicată dar şi foarte frumoasă pentru că Institutul coordonează bolile infecţioase în România, se ocupă de ceea ce înseamnă prevenţie, tratament, proiecte care să schimbe faţa sistemului medical din punctul de vedere al bolilor infecţioase şi nu numai”, a explicat dr. Adrian Marinescu.

Proiectele începute în sănătate trebuie să continue şi în 2024 într-o dinamică bună, spune Dr. Adrian Marinescu. Gândirea preventivă şi viteza bună de reacţie în faţa unor boli, extrem de importante şi în anul ce vine, mai spune acesta, în contextul în care vor mai fi microorganisme care se transmit.

„Anul 2024 va continua ceea ce s-a făcut bun în acest an şi eu cred că lucrurile vor merge chiar mai bine decât acum pentru că întotdeauna începutul este mai greu, situaţia post pandemică sigur că va continua şi va continua ani buni de acum încolo, proiectele începute trebuie să ajungă nu neapărat la o finalitate, dar să meargă într-o dinamică cât se poate de bună, foarte important e să gândim preventiv, să avem viteză bună de reacţie pentru că asta am învăţat din pandemie, să ştim că bolile infecţioase vor însemna provocări în continuare, că vor fi microorganisme care se transmit, de multe ori cu uşurinţă, care sunt probleme reale de sănătate publică, şi că intervenţia trebuie să se facă cât mai bine şi că medicul infecţionist, mai ales de la Intitutul Matei Balş, trebuie să facă diferenţa, în sensul că trebuie să vină cu experienţă, cu dinamică, cu cunoştinţe în aşa fel încât toate împreună să ducă la un efect cât mai bun de a contracara bolile infecţioase, de a le trata în momentul în care ele există , de a se ocupa de complicaţii, de situaţiile post boală infecţioasă.

Livia David, medic primar oftalmolog la Spitalul Judeţean din Craiova vorbeşte despre anul care s-a încheiat ca despre unul plin de provocări, în care a luat în considerare inclusiv posibilitatea de a pleca din ţară.

„Anul 2023 a fost unul plin de provocări sociale şi cu multe evenimente importante pentru breasla medicală. Pentru mine personal este bine ca se încearcă reformarea sistemului din interior, prin Colegiul Medicilor, şi este rău că această reformare este încă departe de a se înfăptui. Anul 2023 a fost provocator. Pentru mine personal a fost anul în care am luat în considerare posibilitatea de a pleca din ţară. Nu cred ca va fi 2024 anul de cotitura pentru sistemul sanitar. Mă aştept la nemulţumiri mari din partea populaţiei vis a vis de sistem”, a spus Dr. Livia David.

Dr. Cătălin Badiu, medic primar de chirurgie cardiovasculară la Spitalul Universitar din Capitală a spus că anul 2023 a fost unul agitat dar şi plin de realizări. Iată ce spune legat de ce anume s-a întâmplat bun şi rău în sistemul sanitar:

“Deşi au existat investiţii în sistemul sanitar, sunt încă mulţi pacienţi care nu ajung să fie trataţi într-un timp optim”, a spus medicul.

Întrebat cum ar caracteriza anul într-un singur cuvânt, medicul a spus „performanţă”. Pe plan profesional, dr Badiu vorbeşte despre performanţele înregistrate la centrul de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

„Am reuşit să validăm centrul de chirurgie cardiovasculară din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti ca primul centru de chirurgie cardiacă endoscopică din ţară şi să abordam cu succes tehnici noi, astfel putând oferi pacienţilor noştri toată gama de tratamente cu specific cardiovascular. Sper din suflet ca sistemul de sănătate să beneficieze de investiţii suplimentare în infrastructură şi programe de tratament”, a precizat dr. Cătălin Badiu.

Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a vorbit despre 2023 ca despre unul de mare potenţial economic în sănătate, cu reluarea unor proiecte europene amânate, dar a precizat şi necesitatea unor investiţii solide în sistem.

„Anul 2023 a fost un an de mare potential economic în sănătate. Acest lucru se datorează faptului că s-au reluat proiectele europene amânate de pandemie dar s-au pornit şi cele rezultate din aceasta - PNRR. Sistemul de sănătate are nevoie de investiţii solide, iar 2023 a fost promiţător în acest sens. În ceea ce priveşte numărul donatorilor, vedem deja o stabilizare după pandemie, ceea ce este îmbucurător şi dovedeşte rezilienţa sistemului de sănătate”, a spus acesta.

Medicul caracterizează anul 2023 prin cuvântul „rezilienţă”. Dr. Vatachki a spus şi cum a fost pentru el 2023 din punct de vedere profesional, dar şi ce aşteaptă de la 2024.

„Din punct de vedere profesional, anul 2023 a fost unul plin de provocări în care am acumulat multe cunoştinte noi, în afara specializării mele chirurgicale. 2024 este un an în care trebuie să se îndeplinească promisiunile anului precedent. Trebuie să observăm persistenţa efortului investit în sistemul de sănătate, care să ducă la rezilienţă, în armonie cu recomandările europene„ a declarat pentru News.ro Dr. Guenadiy Vatachki.