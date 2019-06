Situație ALARMANTĂ: în județul cu cele mai multe vipere, spitalele au rămas fără ser antiviperin

Niciun spital din județul Hunedoara nu are ser antiviperin, după ce, în unele unități medicale stocul a fost epuizat, iar în altele au expirat vaccinurile. Reprezentanții DSP susțin că au solicitat Ministerului Sănătăţii 45 de doze, din luna mai. Cel mai mare pericol este pentru turiștii care urcă la Cetatea Devei, aici existând o densă populație de vipere.

Citește și: Eșec de proporții: pe mandatul României s-a OFICIALIZAT primul pas pentru Europa cu două viteze

Stocul de ser antiviperin din Spitalul Județean de Urgență din Deva, județul Hunedoara, a expirat în luna mai.

„Nu avem ser antiviperin, din păcate. A expirat la 31 mai. Noi am făcut solicitare la Unifarm, dar nu au, ne-a venit adresă că nu au momentan, până fac achiziția, deocamdată nu aveau nici ei. Procedura e în derulare. Așteptăm, noi suntem disperați, doamne ferește să apară mușcătură de viperă! Nici spitalele din împrejurimi nu au, ne-au solicitat și nouă, nici noi nu le avem, nu le au nici ei", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Delia Băda, managerul Spitalului Județean de Urgență din Deva.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara susțin că au trimis mai multe cereri, din luna mai, la Ministerul Sănătății, însă nu au primit cele 45 de doze de ser antiviperin, solicitate pentru anul 2019.

„S-a trimis la minister necesarul de ser antiviperin pentru tot județul Hunedoara. Am solicitat 45 de doze pentru tot județul, pentru toate unitățile sanitare. Au fost trimise două adrese, în 27 mai și altă adresă în 11 iunie. Nu am primit un răspuns. A mai fost o adresă și înainte, în care spuneam că se vor expira, care a fost pe 14 mai. Important este să existe, pentru că nu știm niciodată câte persoane ar putea fi. Au fost ani în care nu au fost mușcături, anul trecut au fost două mușcături. Din 31 mai nu mai avem. În stoc, la 31 mai, zero", a precizat, pentru MEDIAFAX, Cecilia Birău, purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara.

Turiştii care vizitează Cetatea Dacică Sarmizegetusa Regia sunt sfătuiți să fie atenţi la vipere, în această perioadă.

„Stocul de ser antiviperin a fost deficitar totdeauna, nu este o noutate pentru nimeni. Dincolo de faptul că vipera este un animal ocrotit de lege, situl nostru istoric Sarmizegetusa Regia se află în incinta Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, deci o arie protejată din punct de vedere natural și viperele au o dublă protecție. Nu le putem stârpi, să spunem așa. În consecință, sfătuim turiștii să fie atenți, să nu umble desculți, să evite locurile cu stânci și să nu se așeze pe iarbă. Suntem pregătiți să facem față, anul trecut am avut două și acum trei ani încă două mușcături. S-au anunțat la 112. Am acordat primul ajutor celor în cauză și nu s-a întâmplat nimic", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Vladimir Brilinsky, administratorul sitului.