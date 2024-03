Sluțită de comuniști, o localitate din Timiș se transformă în mâinile unei echipe de artiști români și islandezi

Un grup format din trei artiști stradali români și un artist islandez va transforma aspectul comunei Foeni din județul Timiș. Prima lucrare, un mural creat de artista Corina Nani, a fost deja finalizată pe peretele stației de autobuz din Foeni, potrivit Mediafax.

Lucrarea și-a găsit locul pe peretele stației de autobuz din Foeni și îi aparține artistei Corina Nani. Punct central de atracție pentru localnici și vizitatori deopotrivă, lucrarea este mai mult decât o pictură pe perete, este o poveste vie care respiră viață, un portal către trecutul glorios al Conacului Mocioni și o fereastră către un viitor care promite inovație.

"Prin transformarea unei simple stații de autobuz într-un loc plin de viață și culoare, artistul Corina Nani nu doar că îmbunătățește aspectul vizual al comunei, ci întărește legăturile dintre membrii comunității. Lucrarea sa este o afirmare a puterii artei stradale de a conecta oamenii și de a îmbogăți experiența noastră comună în spațiul public" a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Cea de-a doua rezidență artistică organizată de asociație va continua cu lucrările artiștilor Úlfur Logason - la Primăria Foeni, Analisa Radu - la Grădinița Foeni și Flavius Roua la Școala Gimnazială Foeni, cărora li se vor alătura 2 peisagiști.

Sluțită de comuniști, o localitate din Timiș înflorește în mâinile artiștilor

O altă rezidență artistică, organizată de o asociație partener cultural al Consiliului Județean Timiș în cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni, a început cu realizarea muralului "Conacul Mocioni între trecut și viitor".

Conacul de la Foeni datează din 1750. Demarate în ianuarie 2023, lucrările de restaurare sunt finanțate prin proiectul Ro-Cultura, cu un buget de 2,6 milioane de euro oferit de Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Sub regimul comunist, proprietatea a fost naționalizată și a servit ca baie comunală, grădiniță, depozit și sală de sport. După 1990, a fost folosită ca discotecă, apoi ca cămin cultural, iar în ultimii ani a rămas nefuncțională.

Tot până la sfârșitul lunii aprilie, cu contribuția localnicilor, se vor realiza lucrări de amenajare peisagistică în localitate, punând în valoare spațiile verzi din fața imobilelor selectate anterior, în urma unei consultări publice cu comunitatea locală.

Intervențiile artistice din cadrul celei de-a doua rezidențe artistice vin să completeze succesul expoziției „Heritage of the Past-Future of the Community”, aflată încă pe simezele din Reykjavík. Până în prezent, peste 500 de persoane au vizitat expoziția curatoriată de Alexandru Babusceac și Odda Júlía Snorradóttir.