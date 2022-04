Sondaj în Germania - 50% dintre germani se opun trimiterii de arme grele în Ucraina

Guvernul Germaniei se opune trimiterii de arme grele în Ucraina, dar conform unui sondaj realizat de INSA, pentru cotidianul ”Bild”, decizia Berlinului are sprijinul populației.

Conform sondajului, 50% dintre germani sunt împotriva livrării de arme grele în Ucraina, 43% sunt pentru.

De asemenea, 55% dintre alegătorii SPD au votot împotrivă, 41% în favoarea livrărilor.

În schimb, 55% dintre alegătorii Uniunii au votat pentru livrarea de arme grele și doar 40% împotrivă.

50% of #Germans oppose the supply of heavy weapons to #Ukraine, according to a poll conducted by Insa Institute.



Another 43% of respondents support the idea of sending such weapons to #Kyiv. pic.twitter.com/4YdDrAi3y1