Sorin Grindeanu: În premieră, România va cheltui toți banii alocați pentru infrastructura mare (video)

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Antena 3, că România va reuși, în premieră de la aderarea la UE, să cheltuiască la timp toți banii alocați într-un exercițiu financiar multianual.

„Indiferent de guvernare si indiferent de cine a fost ministru al Transporturilor, statul roman a ramas dator cetateanului roman din punct de vedere al dezvoltarii infrastructurii din Romania. Acum ne aflam intr-o situatie in care foarte multe proiecte demareaza, exista finantare europeana. Avem semne incurajatoare. E pentru prima data cand Romania si-a terminat banii europeni din fostul exercitiu financiar inainte de termenul limita, pe infrastructura mare. De aceea, am facut o cerere de suplimentare a fondurilor in ultimele luni, de la domeniile in care Romania nu a cheltuit”, a afirmat Grindeanu.