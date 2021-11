Soția lui Benone Sinulescu DĂ NOI DETALII: Medicii NU au vrut să îl opereze. Mi-au spus să îl trec pe tratament

Soția lui Benone Sinulescu dă noi detalii despre problemele de sănătate pe care le avea artistul înainte de moarte. Aceasta spune că Sinulescu ar fi trebuit să fie operat, însă că medicii i-au recomandat să îl treacă pe tratament.

"Nu mai sunt om. Ieri (n.r. miercuri) am făcut 40 de ani de la căsătorie, el a murit azi la ora 14:00. A murit acasă, nu a avut COVID, a avut pneumonie, i-am cumpărat concentrator de oxigen. Veneau medicii periodic, acasă și avea două femei care s-au ocupat de el și l-au îngrijit așa cum trebuie. Fără el viața nu mai e la fel. Ne-am făcut cavoul la Arad, la cimitir, abia l-am convins să îl facem. M-am gândit că suntem bătrâni. Cu operația de carotida nu este că nu am vrut eu să îl operez. Pur și simplu nu s-a putut. Am trimis analizele la toți medicii. Și mi-au spus să îl trec pe tratament, să nu îl supun unui risc, că rămânea pe masa de operație”, a mai spus Elena Sinulescu.