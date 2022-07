Suprafaţa de spaţii logistice şi industriale închiriată a crescut cu 50%, în primul semestru

O suprafaţă cumulată de 542.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale a fost închiriată în primul semestru al acestui an, în creştere cu 50% faţă de perioada similară din 2021, conform datelor unei firme de consultanţă imobiliară.

Volumul tranzacţionat în al doilea trimestru a fost aproximativ 240.000 de metri pătraţi, care s-a adăugat celor peste 300.000 de metri pătraţi închiriaţi în primele trei luni ale anului, se menţionează într-un comunicat al Cushman & Wakefield Echinox.

La jumătatea anului, 86% din suprafaţa tranzacţionată a fost reprezentată de contracte noi şi de proiecte de relocare, restul de 14% rezultând din reînnoirile de contracte. Bucureştiul a atras peste 54% din volumul tranzacţionat, o activitate importantă fiind observată şi în Ploieşti (16% din volumul tranzacţionat), Timişoara (6%) şi Cluj (3%), potrivit Agerpres.

Cea mai mare tranzacţie înregistrată în al doilea trimestru aparţine retailerului online Modivo /epantofi.ro, cu 53.000 metri pătraţi în WDP Park Stefăneşti, reprezentând o extindere de 37.000 metri pătraţi şi reînnoirea contractului pentru cei 16.000 metri pătraţi pe care îi ocupă deja în proiect.

De altfel, cererea a fost determinată în principal de companiile de retail şi e-commerce (28% din suprafaţa închiriată în Q2), de cele de logistică şi distribuţie (11%) şi din domeniul auto (5%).

În al doilea trimestru activitatea de dezvoltare şi-a încetinit ritmul, fiind livrate proiecte cu un total de 96.000 metri pătraţi, ducând volumul ofertei noi la 296.000 metri pătraţi la finalul primelor şase luni din an. Cele mai importante livrări au fost reprezentate de noul depozit A&D Pharma, cu o suprafaţă de 35.000 mp, din cadrul CTPark Mogoşoaia, alături de o nouă fază de 19.000 metri pătraţi a Timişoara Industrial Park, livrat de Globalworth - Global Vision.

Stocul de spaţii industriale şi logistice moderne a depăşit 5,9 milioane de metri pătraţi la nivel naţional, şi având în vedere planurile dezvoltatorilor, va depăşi pragul de 6 milioane de metri pătraţi până la finalul anului. Aproape 3 milioane de metri pătraţi sunt în proiecte aflate în jurul Bucureştiului, în timp ce Timişoara (583.000 metri pătraţi), Cluj-Napoca (412.000 metri pătraţi) şi Ploieşti (370.000 metri pătraţi) sunt principalele hub-uri logistice regionale.

"Piaţa logistică şi industrială continuă să aibă o evoluţie echilibrată din punct de vedere al cererii şi al ofertei, astfel că în al doilea trimestru al anului am văzut o scădere a ratei de neocupare la sub 4%, un nivel minim record al ultimelor cinci trimestre. A doua jumătate a anului stă sub semnul presiunilor inflaţioniste, dar şi al creşterii costului construcţiilor noi, existând însă premisele ca piaţa să atingă cel puţin nivelul din 2021 din punct de vedere al cererii de spaţii închiriate", a declarat Andrei Brînzea, partner, Land & Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox

În prezent, dezvoltatorii au în construcţie spaţii noi cu o suprafaţă cumulată de aproape 600.000 de metri pătraţi, iar Bucureştiul rămâne cea mai activă piaţă, cu proiecte de peste 300.000 de metri pătraţi în construcţie, dezvoltatorii fiind de asemenea activi în Oradea, Cluj sau Timişoara.

Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent, cuprinde o echipă de peste 80 de profesionişti ce oferă o gamă completă de servicii de consultanţă imobiliară investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.

Cushman & Wakefield este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 50.000 de angajaţi în peste 60 de ţări şi venituri de 9,4 miliarde de dolari. Serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.