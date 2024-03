Surpriză uriaşă la Indian Wells. Djokovici a fost învins de lucky loserul Luca Nardi: 'O nebunie. Pur și simplu o nebunie'

Înfrângerea pune capăt încercării lui Djokovic de a obține un al șaselea titlu record la turneul de tenis din deșertul californian.

„Este un miracol", a declarat Nardi, care a pierdut marți în fața lui David Goffin în calificări și a ajuns pe tabloul principal doar după ce Tomas Etcheverry s-a retras din cauza unei accidentări.

„Sunt un tip de 20 de ani, sunt pe locul 100 în lume și l-am învins pe Novak. O nebunie. Pur și simplu o nebunie".

Djokovic a fost mult sub nivelul său cel mai bun și a cedat un prim break la 2-2, avantaj suficient pentru tânărul italian ca să-și adjudece apoi primul set.

Principalul favorit a reușit să câștige la rândul său pe serviciul lui Nardi de două ori în setul al doilea, pentru a egala disputa.

Nardi, care a povestit că avut un poster cu Djokovic pe perete în copilărie, a refuzat să cedeze și spre surprinderea întregii asustențe și chiar a lumii tenisului, a făcut din nou break decisiv, pentru un avataj de 4-2, pe care nu l-a mai cedat, reușind să se impună după două ore și 22 de minute.

Nardi îl va înfrunta în continuare, în optimile de finală, pe favoritul numărul 17, americanul Tommy Paul.

Mai devreme, Gael Monfils a făcut o demonstrație de lovituri spectaculoase pentru a reveni de la un set și 3-0 și a-l învinge pe fostul campion Cameron Norrie cu 6-7(5) 7-6(5) 6-3, calificându-se în optimi.

Francezul în vârstă de 37 de ani a electrizat publicul cu creativitatea sa pentru a stabili întâlnirea din turul al patrulea cu Casper Ruud, al nouălea favorit.

Norrie, care a câștigat turneul în 2021, a acumulat 60 de erori neforțate și nu a putut contracara jocul imprevizibil al lui Monfils în cele trei ore și 15 minute de joc.

„Mă simt din ce în ce mai bine, ca să fiu sincer", a declarat Monfils, care nu a jucat o parte din sezonul trecut din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

"Am jucat săptămâni după săptămâni și a trecut mult timp de când sunt capabil să fac asta. Mă simt bine. Până acum corpul rezistă, așa că sunt mulțumit de asta".

Americanul Taylor Fritz, campionul din 2022 al turneului, a trecut fără probleme de Sebastian Baez cu 6-2, 6-2, iar cariera lui Grigor Dimitrov a primit un nou impuls important prin victoria cu 6-3, 6-3 în fața francezului Adrian Mannarino.

Al șaptelea favorit, Holger Rune, l-a învins pe Lorenzo Musetti cu 6-2 7-6(5), iar americanul Paul, favorit 17, a trecut de Ugo Humbert cu 6-4, 6-4, în celelalte meciuri din turul al treilea.

Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16.

@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/WRdbC3KCvn