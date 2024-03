Suspecții atacului de la Moscova, supuși torturii: a fost forțat să-și mănânce urechea după ce i-a fost tăiată, electroșocuri în zona genitală

Cei patru suspecți pentru atacul terorist de la Moscova poartă pe corp semnele unor violențe puternice, după cum se vede din fotografiile cu ei când au fost duși în fața tribunalului pentru a fi arestați. Unul dintre ei era în stare de inconștiență, în timp ce altul purta un bandaj imens la urechea dreaptă.

Imagini apărute pe rețelele sociale rusești și preluate apoi și de media arată că, de fapt, ei au fost torturați prin metode extrem de crude, de la tăierea urechii până la electrocutarea organelor genitale.

Imagini cu unul dintre suspecți imediat după ce a fost prins, imobilizat la pământ, iar unul dintre soldații ruși îi taie urechea dreaptă și îl forțează să o mănânce, au apărut încă de sîmbătă pe rețelele sociale.

Ele sunt desosebit de dure și nu pot fi redate. În alte cadre, suspectul apare ținut de soldați, cu fața plină de sânge. Este vorba despre Saidakrami Raceabalizoda, care a fost dus la tribunal cu un bandaj mare la urechea dreaptă și purtând pe figură semnele unor bătăi.

Detained "Crocus" terrorist Dalerdzhon Mirzoyev in the courtroom



He is 32 years old and has no registration on the territory of Russia. During the hearing it became known that he is married and has four children. Mirzoev does not speak Russian and speaks through an interpreter.

The second terrorist, Rachabalizoda Saidakrami Murodali, in the courtroom



Part of his ear was cut off during his detention. Later the law enforcers tried to feed him the severed part of his ear.

Atacatorii riscă închisoare pe viață

Un alt suspect, Dalerdjon Mîrzoev, ar fi fost torturat prin electrocutarea organelor genitale. El apare într-o imagine distribuită pe canalul rusesc Telegram întins la podea, imobilizat de un soldat, iar lângă se află o baterie folosită la tortură. Adus în fața tribunalului pentru a fos arestat, și el poartă semne vizibile de violență pe figură.

Cel mai tânăr dintre cei patru suspecți, Muhammadsober Faizov (19 ani), a fost adus în fața instanței într-un scaun cu rotile și părea că este în stare de inconștiență, nefiind capabil să-și țină nici măcar ochii deschiși. El a fost însoțit de un medic.

One of the perpetrators of the Crocus massacre, 19-year-old Muhammadsobir Fayzov was brought into the court unconscious. He admitted to all charges brought against him.



All four terrorists have been arrested until 22 May.

Al patrulea suspect, Şamsidin Fariduni, a fost adus imobilizat în fața instanței și, la fel ca ceilalți, poartă pe figură semnele violenței, având fața tumefiată.

Toți cei patru suspecți au fost puși sub acuzare pentru terorism pentru comiterea masacrului de la Moscova în care au fost uciși peste 130 de oameni. Trei dintre ei și-ar fi recunoscut vinovăția. Instanța a dispus pentru ei arest preventiv până în 22 mai. Suspecții riscă închisoare pe viață dacă vor fi găsiți vinovați de atacul terorist de la Crocus City Hall, potrivit digi24.