Tanczos Barna, ministrul mediului, dezvăluie momentul în care s-a întâlnit cu doi urși: 'Vorbeam și s-au speriat. Au fugit'

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a întâlnit în urmă cu două săptămâni cu doi urși pe o potecă de munte, iar animalele au trecut la 50 de metri de el.

Întrebat, luni, la TVR Info, dacă i s-a întâmplat să se întâlnească cu urșii, Tanczos Barna a răspuns că „des”, ultima oară fiind chiar în urmă cu două săptămâni.

Acesta a avertizat că urșii sunt periculoși iar întâlnirile oamenilor cu aceste animale s-a soldat, de multe ori, cu tragedii.

„Când este surprins ursul în lanul de porumb sau este într-un coteț, unde a atacat un animal domestic, sau într-o șură sau grajd, devine foarte periculos. Devine periculos și când își apără puii. Din păcate zeci de oameni au murit din cauza atacurilor urșilor și sute au fost spitalizați”, a mai spus ministrul Mediului.

Întrebat ce sfaturi are pentru cei care merg la munte, în pădure, Tanczos Barna le-a recomandat să nu meargă în liniște, ci să facă zgomot, să vorbească.

„Să nu se întâlnească cu ursul, nu ai ce să faci, efectiv. Dacă te atacă singura soluție este să te rogi la bunul Dumnezeu să scapi, pentru că omul nu are ce să facă ursului care îl atacă. Este fără șansă, fără posibilitatea de a se apăra. De cele mai multe ori, ursul lasă prada și nu ucide, dar au fost și tragedii care s-au terminat cu decesul persoanei”, a mai spus Tanczos.

Acesta a anunțat că la sfârșitul lunii ianuarie se va lansa programul de montare garduri electrice pentru protejarea culturilor fermierilor.

De asemenea, se vor lua măsuri de gestionare rațională a populației de urși, pentru a nu crește foarte mult numărul acestor animale.

Ministrul Mediului a precizat și că, în februarie- martie va fi gata primul recensământ de urși după 2016.

„În anul 2022 am avut mai puține atacuri și mai puține pagube ca în 2021. Lucrurile diferă de la an la an și în funcție de fructificația din pădure, de resursele din pădure, dacă au ce mânca.

În 2022 a fost primul an în care s-a emis o cotă de prevenție prin care, în zonele afectate de atacuri, puteau fi extrase exemplare pentru a preveni atacurile asupra persoanelor, gospodăriilor, culturilor agricole sau animalelor domestice. Am emis un ordin de ministru prin care am aprobat extragerea a 140 de exemplare de urs până la sfârșitul anului, iar din această.