Tăriceanu nu are emoții după ce a ieșit de la PG: 'NU am dat nicio declarație. Am cerut dosarul pentru studiu. Procuratura face confuzii'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, după ce a ieșit de la PG, că nu a dat nicio declarație în fața procurorilor, ci a venit doar pentru a cere dosariul în vederea studierii acestuia. Tăriceanu a adăugat că „procuratura face o confuzie cu privire la atribuțiile președintelui Senatului”, întrucât deciziile de incompatibilitate se iau cu votul majorității senatorilor, nu „la discreția liderului Senatului”.

„Sigur că procurorii cred că fac o confuzie. Președinele Senatului cred că e seful Senatului. Sunt niste proceduri în Senat. Deciziile de incompatibilitate care se pun în practică se pun cu votul majorității senatorilor, nu la discreția presedintelui Senatului”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la ieșirea de la PG.

Citește și: VIDEO - INCIDENTE cu Călin Popescu Tăriceanu, în fața Parchetului General: Cum a fost UMILIT liderul ALDE

Fostul lider al Senatului a adăugat că nu a dat nicio declarație în fața procurorilor, ci a venit doar pentru a cere dosarul în vederea studierii.

„Azi nu am dat nicio declaratie. Am cerut dosarul pentru studiu. Nu am nicio emotie. Sunt niste confuzii pe care le face procuratura cu privire la atributiile presedintelui Senatului”, a adăugat Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a ajuns, miercuri, în jurul orei 16.30, la Parchetul General, pentru a da explicații în dosarul penal ce vizează fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale.

Acuzațiile pe care i le aduc procurori sunt de abuz în funcție și au legătură cu anchetă penală demarată la începutul acestui an. Parchetul General a făcut investigații pentru abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, după ce parlamentarul Cristian Marciu a rămas membru al Senatului, deși în 2015 justiția a decis definitiv că a încălcat legea incompatibilităților și ar fi trebuit să își piardă funcția.

Tăriceanu este implicat în acest dosar deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.