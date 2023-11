The Beatles își lansează joi ultimul cântec, 'Now and Then' (video)

The Beatles lansează joi un nou cântec, înregistrat de John Lennon şi mixat cu ajutorul inteligenţei artificial. "Now and Then" reuneşte pentru ultima oară legendara trupă din Liverpool, la 53 de ani de la despărţire, scrie AFP, conform news.ro.

Melodia urmează să fie lansată la ora 14.00 GMT. În magazinul online al trupei, unde piesa este disponibilă într-o gamă largă de formate, unele dintre vinilurile şi casetele precomandate sunt deja epuizate.

"Este probabil ultimul cântec al trupei The Beatles, iar noi toţi cântăm pe el, este o adevărată înregistrare Beatles", spune Paul McCartney, în vârstă de 81 de ani, într-un scurt documentar video postat online miercuri seară, care urmăreşte geneza melodiei.

"Now And Then este ultimul cântec The Beatles, scris şi cântat de John Lennon, dezvoltat şi prelucrat de Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr, iar în cele din urmă finalizat de Paul şi Ringo, mai mult de patru decenii mai târziu", este prezentarea cântecului.

Geneza melodiei

Melodia s-a născut dintr-un demo înregistrat în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său din New York. După asasinarea sa în 1980, văduva sa, Yoko Ono, a dat caseta, cu voce şi pian, celorlalţi membri ai grupului în 1994. Tehnicile disponibile la acea vreme nu au permis extragerea vocii lui John Lennon cu o calitate suficientă, astfel că piesa a fost lăsată în cutii.

Totul s-a schimbat odată cu serialul documentar "Get Back", realizat în 2021 de Peter Jackson. Regizorul trilogiei "Stăpânul inelelor" a extras vocea lui Lennon de pe o casetă, separând-o de pian, cu ajutorul noilor tehnologii care folosesc inteligenţa artificială. "Ne-am ales cu vocea lui John clară", a explicat Paul McCartney, citat într-un comunicat de presă care anunţă lansarea acestei melodii.

La demo-ul original au fost adăugate înregistrări la chitară electrică şi acustică ale lui George Harrison, care datează din 1995, înainte de moartea sa în 2001. Piesa a fost finalizată anul trecut în studiourile din Los Angeles, cu tobele lui Ringo Starr, pianul şi basul lui Paul McCartney şi vocile celor doi membri The Beatles în viaţă.

"A fost foarte emoţionant pentru noi toţi. A fost ca şi cum John ar fi fost printre noi", a declarat Ringo Starr, în vârstă de 83 de ani.

În aprilie 1970, la şase luni de la lansarea albumului "Abbey Road" şi cu o lună înainte de cea a albumului "Let it be", formaţia The Beatles îşi anunţa despărţirea. Colaborarea de zece ani dintre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr a produs 14 albume de succes, a vândut aproape un miliard de discuri şi a dus la realizarea mai multor filme.

Beatlemania

În pofida morţii lui Lennon în 1980 şi a lui Harrison în 2001, "Beatlemania" rămâne vie în întreaga lume, iar posibilităţile oferite de inteligenţa artificială (IA) au inspirat deja încercări ale fanilor de a-i reuni pe cei doi sau de a revedea ultimele lucrări ale lui Paul McCartney în vocea sa tânără.

Într-un interviu acordat BBC în iunie anul trecut, McCartney a dezvăluit pregătirea acestui cântec inedit. "Am venit cu ceea ce urma să fie ultima înregistrare The Beatles, a fost un demo al lui John pe baza căruia am lucrat", a explicat el.

"Nimic nu a fost creat în mod artificial sau sintetic, totul este real (...). Am curăţat unele dintre înregistrări", a insistat el ulterior.

Existenţa demo-ului era binecunoscută, iar Paul McCartney nu şi-a ascuns dorinţa de a da o nouă viaţă cântecului. Dar el a explicat întotdeauna că proiectul a rămas fără rezultat pentru că lui George Harrison nu i-a plăcut.

După "Now and Then", cele două compilaţii 1962-1966, de culoare roşie, şi 1967-1970, de culoare albastră, vor fi reeditate într-o versiune extinsă la 10 noiembrie.