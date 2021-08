The Weeknd a lansat noul single Take My Breath

The Weeknd a lansat videoclipul noului cântec "Take My Breath". Este primul single de pe viitorul album, care vine după succesul din 2020 al discului "After Hours", informează News.ro.

Artistul canadian The Weeknd şi-a lansat al patrulea album de studio, „After Hours”, în martie 2020. Acest disc a fost lăudat de critici şi de public. În mai, la gala Billboard Music Awards, în cadrul căreia a primit 10 trofee, el a anunţat că „epoca After Hours s-a terminat” şi că „vin zorii”, lăsând să se înţeleagă că urmează un nou capitol în cariera sa.