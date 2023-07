TOTI STIU

Toti stiu ca URA fata de batrani, tarani sau oameni valorosi ii uneste in cuget si simtire.

Toti stiu ca sunt niste neterminati care traiesc la marginea societatii din banii unor ong-uri finantate ascuns.

Toti stiu ca sunt zero profesional si singurul talent de care dispun este recitarea tampa a unor lozinci demagogice.

Toti stiu ca s-au suit cu picioarele pe destinele frante a tinerilor de la Colectiv fara rusine sau empatie.

Toti stiu ca sunt niste sclavi care trebuie sa stea aliniati atunci cand marele licurici le da semnalul.

Acestea sunt vocile cuprinse brusc de drama batranilor din azile.

Sunt permanent acelasi fete cuprinse de soarta Romaniei, din trei in trei ani de zile, atunci cand ordinele si finantarile ajung in buzunarele lor. Oameni fara inteligenta si rusine, spirite sterse si ipocrite, care se aduna in “turmele de ura” create la marginea societatii. Sunt mereu prezenti contracost pentru a simula spiritul civic si a umple golurile din piete. In realitate, nu dau doi bani pe soarta Romaniei pentru ca sufletul le este invadat de ura si niciun alt sentiment nu isi poate face loc.

Nu sunt capabili sa construiasca nimic, viseaza doar sa distruga totul in jur. Nu sunt capabili sa iubeasca nimic, viseaza doar la nefericirea tuturor. Nu sunt capabili sa traiasca in frumos, viseaza doar la mizerie si depresie. Nu sunt capabili sa lase nimic in urma, viseaza doar la o existenta efemera presarata cu goji si alte substante.

Acest flagel hahstag este un real pericol pentru intreg Occidentul. Rusia si China sunt adversari de nimic pe langa ce a reusit curentul sorosist sa creeze in ultimele doua decenii in interiorul societatii. Prin simpla coordonare a unor minoritati de neterminati a reusit sa umple pana la refuz scena publica impunand agenda zilnica. Toate statele merg aliniate catre autodistrugere, macinandu-si la rand toate reperele fundamentale. Acesti neterminati au reusit sa patrunda peste tot cu largul concurs al unei majoritati tacute. Si-au batut joc de Biserica sitgmatizand credinciosii adevarati. Si-au batut joc de Scoala inserand studii despre curente deviante imbracate sub deviza progresului. Si-au batut joc de Familie punand in discutie genul si conceptul de unitate al ei. Si-au batut joc de Bunici numindu-i un balast si cost suplimentar al societatii.

Toti stim ca sunt platiti sa simuleze ca le pasa.

Toti stim ca sunt niste farisei deghizati in exponenti ai societatii civile. Toti stim ca sunt niste nulitati care se aduna doar sa isi strige Ura si Nefericirea. Toti stim ca dispar ca soarele la apus cand finantarile se opresc. Toti stim ca au tacut malc cand oamenii mureau arsi de vii in spitalele hotiei sub mandatul lui Voiculescu. Toti stim ca nu au scos o silaba cand parintii si bunicii ne-au fost aruncati in saci de plastic. Toti stim ca sunt un rebut al societatii nascuti din mizeria adusa de progresism asupra modernitatii.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict APP