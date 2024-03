Traian Băsescu și-a anunțat retragerea din viața politică: Gata! Este cap de linie

Fostul preşedinte Traian Băsescu, actual europarlamentar, a anunţat, marţi seară, că nu va mai candida pentru un nou mandat, acesta fiind capătul de linie pentru cariera sa politică. Băsescu a precizat că a înfiinţat o fundaţie, că are multe invitaţii de la licee, iar în prezent duce cât de mulţi elevi poate la Bruxelles.

Traian Băsescu a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă mai candidează la alegerile eurorpalamentare şi a afirmat: ”Categoric nu. E cap de linie, da”.

Băsescu și-a înființat o fundație

Întrebat dacă iese din politică, Băsescu a anunţat că a înfiinţat o fundaţie.

”Mi-am făcut o fundaţie, am înregistrat-o deja şi o să încerc, spre exemplu, am foarte multe invitaţii de la licee şi am dus liceeni la Bruxelles în cadrul acelui program. N-am dus oameni de partid, am luat clase de liceu şi le-am dus la Bruxelles să vadă Parlamentul. Chiar acum am 60 de copii săptămânile următoare, pe care-i aduc şi de la şcoli private, şi de la şcoli de stat”, a adăugat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a fost, între altele, preşedinte al României, în perioada 2004 – 2014, primar general al Capitalei, dar și ministru al Transporturilor.