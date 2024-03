Ucraina răspunde la acuzaţiile Rusiei privind existenţa unei legături cu atacatorii de la Moscova

"Ne-am aşteptat ca versiunea oficialilor ruşi să fie 'pista ucraineană'", a scris consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak pe reţeaua de socializare X.

"Declaraţiile serviciilor speciale ruse cu privire la Ucraina sunt absolut de neconceput şi absurde. Ucraina nu are nicio legătură cu incidentul", a precizat el, scrie agerpres.ro.

Numărul victimelor în urma atacului de vineri seară de la periferia Moscovei a crescut la 115 morţi, iar printre ei se numără şi trei copii, a anunţat sâmbătă Comitetul de Anchetă din Rusia.

Numărul răniţilor este de cel puţin 100, iar autorităţile au făcut apel la populaţie să doneze sânge şi au deschis în acest sens mai multe centre de colectare, potrivit DPA.

Kremlinul a anunţat că Rusia a reţinut 11 persoane, inclusiv pe cei patru presupuşi atacatori înarmaţi, în legătură cu asaltul de la sala de concerte Crocus City Hall.

Cei patru presupuşi autori ai atacului au fost arestaţi în regiunea Briansk, care se învecinează cu Ucraina şi Belarus, a precizat Comitetul de Anchetă.

FSB a afirmat că suspecţii aveau "contacte corespunzătoare de partea ucraineană" şi intenţionau să fugă în Ucraina.

Autorităţile ruse nu au oferit nicio dovadă a acestor presupuse legături, a căror natură nu a fost specificată.

Bărbaţi neidentificaţi purtând haine de camuflaj au luat cu asalt sala de concerte Crocus City Hall cu puţin timp înainte de începerea unui concert în suburbia Krasnogorsk a Moscovei şi au deschis focul asupra mulţimii, a declarat Procuratura Generală a Rusiei.

????????⚡11 people, including all 4 terrorists which took part in the terrorist attack at Crocus City Hall, Moscow have been detained – FSB



Why were they fleeing to Ukraine?

Who was waiting for them on the other side? pic.twitter.com/ebO4VcxBMY