Ultimă oră – Atac dur al rușilor în Ucraina: cel puţin cinci morţi şi 15 răniţi – FOTO-VIDEO

Acest bilanţ se înregistra în jurul orei locale 18:00, potrivit guvernatorul regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko. "Este posibil ca şapte persoane, inclusiv un copil, să se mai afle sub dărâmături", a precizat acesta pe Telegram.

Rachete de tip S-300 au avariat cinci blocuri şi cinci clădiri private. Între acestea, ar fi şi o şcoală, potrivit oficialilor ucraineni.

Kirilenko a declarat că salvatorii, paramedicii şi poliţia sunt la faţa locului.

"Statul malefic îşi demonstrează încă o dată esenţa", a scris preşedintele Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, însoţită de imagini cu o clădire avariată. "Ucide pur şi simplu oameni în plină zi, ruinând, distrugând toată viaţa", a spus Zelenski.

Sloviansk este unul dintre cele două oraşe estice pe care forţele ruseşti vizează să le cucerească, în prezent ele fiind blocate în apropiere de Bahmut.

russian terrorists shelled Sloviansk, Kramatorsk & Kostiantynivka, Donetsk region. 3 apartment buildings in Slovyansk were partially destroyed, a school was damaged. At least one person died and 6 others were injured. People are still trapped beneath the rubble, including a child pic.twitter.com/Am7JAEw2VI

russians struck several residential neighborhoods in #Sloviansk at once.

A high-rise building was destroyed and a school was damaged. People, including a child, are trapped under the rubble of one of the buildings.

A rescue operation is underway.#UkraineWar #StopRussia pic.twitter.com/W8M2jEs79k