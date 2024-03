Un alt parlamentar de la USR a sărit în barca PSD: 'Mă obligau să-mi plătesc locul în rate'

Forfotă mare la PSD Constanța la această oră, când partidul anunță candidații la Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța, precum și alte „noutăți“ din partid.

Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, este alegerea PSD pentru Primăria Constanța.

"Am făcut multe sondaje și analize, împreună cu organizația am purtat discuții iar astăzi la Consiliul Național Politic al PSD s-a luat decizia că pentru primăria Constanța sa candideze Horia Constantinescu, președinte ANPC iar pentru funcția de președinte al CJC, venim cu o candidatură extrem de serioasă, dr. Cătălin Grasa, chirurg, fost director al SCJU, fost director medical la aceeași unitate sanitara și profesor la universitatea Ovidius " - a menționat Felix Stroe.

Horia Constantinescu se va retrage de la ANPC prin demisie, nu prin suspendare în următoarele săptămâni. „Ulterior mă voi dedica campaniei electorale“ - a declarat Horia Constantinescu.

La alegerile precedente, din 2020, Horia Constantinescu și-a lansat candidatura ca independent la Primăria Constanţa, după ce a demisionat din PSD. Ulterior a anunțat că s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal (PPUSL).

Un alt parlamentar de la USR sărit în barca PSD și vrea direct la primărie

Cristina Rizea este o nouă „achiziție“ a PSD Constanța. Aleasă deputat în Parlamentul României, în 2020, pe listele USR-PLUS, a trecut la PSD, după ce o perioadă nu a mai făcut parte din niciun partid. Felix Stroe, președintele Organizației Județene a PSD Constanța, a transmis că deputata Cristina Rizea va candida la Primăria Valu lui Traian. Actualul primar al comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, este candidatul pe care PNL Constanța a anunțat că îl susține pentru președinția Consiliului Județean Constanța.

„Cristina Rizea este candidatul PSD la primăria Valu lui Traian“, a transmis Felix Stroe, președintele Organizației Județene a PSD Constanța.

Deputata Rizea spune că a plecat din USR, nemulțumită că i se cereau bani pentru poziția sa din Parlament: „M-a întrebat cineva că de ce am părăsit USR-ul. Păi, era contra principiilor mele. Am plecat la drum cu sloganul fără hoție, dar în interiorul partidului se fură. Îmi pare rău, dar eu nu pot să fiu părtașă la așa ceva, eu am o problemă cu perna, îmi place să dorm foarte bine noaptea și îmi place să mă uit în oglindă cu drag ca să nu am ce să-mi reproșez. Se fură la voturi, intern. USR-ul se ocupă de chestia asta, obligând parlamentarii să-și plătească locul în rate. Și USR Constanța... pe mine m-au suspendat că aveam cotizația neplătită. Dacă cotizația de membru era 10 lei nu se punea problema, ei voiau să plătesc o rată de 1.000 de lei pe lună la partid, adică 12.000 de lei pe an. Faceți socoteala cât costă un loc la partid la USR!“, a spus deputata, într-un interviu acordat în februarie pentru Replica de Constanța.