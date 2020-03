Un apreciat preot CONFIRMĂ dezvăluirile STIRIPESURSE.RO: Guvernul a pus PRESIUNE pe Patriarhul Daniel ca să ia deciziile atât de contestate

STIRIPESURSE.RO a aflat, săptămâna trecută, când Patriarhia Română a emis un comunicat extrem de criticat atât de clerici, cât și de laici, că Biserica Ortodoxă Română, dar și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, au fost supuse la presiuni din partea Guvernului pentru a lua decizii atât de drastice, într-un moment în care, în România, nu exista niciun caz de coronavirus.

STIRIPESURSE.RO știa, încă dinainte de emiterea comunicatului, de decizia ce urma să fie luată. După consultarea informațiilor din Guvern, din Arhiepiscopia Romano-Catolică de București și din Patriarhia Română, STIRIPESURSE.RO a decis să facă publice toate datele pe care le deținea.

Unul dintre cei mai apreciați preoți ortodocși, părintele Vasile Ioana, cel care a avut apariții frecvente la PRO TV, a confirmat ceea ce STIRIPESURSE.RO a dezvăluit, și anume că Patriarhul Daniel a fost supus unor presiuni din partea instituțiilor statului.

”Multumesc lui Dumnezeu ca Dumnezeu si Duhul Sfant l-a inspirat pe Patriarhul Romaniei sa lamureasca lucrurile pentru ca, dragilor, numai Patriarh sa nu fii in vremurile astea! Greu este, dragilor, sa iti vina institutiile statului si sa te oblige sa iei niste masuri si tu… trebuie sa iei niste masuri. Trebuie inteles acest om care, nevoit, a dat binecuvantarea sa se dea prin presa acel prim comunicat, in care el a trebuit sa ia niste masuri pentru cei slabi in credinta, pentru cei care se tem, pentru cei care se indoiesc. Acel comunicat nu este despre voi, este despre cei slabi care se tem. Si aceia sunt crestini ortodocsi. De aceea va amintesc de cuvantul Apostolului Pavel care a spus: voi, cei tari, intariti-i pe cei slabi. Adica nu ar trebui sa ii judecam pe cei ce se indoiesc. Fiecare dintre noi am avut macar o data in viata o indoiala. Nu suntem noi sfinti, dar iata ca Duhul Sfant a lucrat in inima Patriarhului si a dat al doilea comunicat care nu este altceva decat pozitia autentica a Bisericii Ortodoxe Romane de 2000 de ani, pe care nici portile iadului nu o vor birui. Si omul explica sincer ce s-a intamplat de fapt. In mod evident, nu am vazut niciodata un comunicat atat de clar care sa spuna exact cum stau lucrurile astazi. Si pentru ca sa fiu exact va citesc acest comunicat si, printre randuri, fiecare intelegem bucuria faptului ca Biserica si-a pastrat Traditia ei sfanta si curata de impartasire cu Sfantul Trup si scumpul Sange in mod real, căci Domnul nu este altceva decat minunea vindecarii noastre si nu altceva.”, a spus părintele Vasile Ioana.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă predica integrală a preotului Ioana:

”In aceasta zi sfanta, in preziua inceputului Postului celui Mare, in Evanghelie am auzit citindu-se un cuvant care ne-a ramas adanc in inimi: unde este comoara ta, acolo este inima ta. Comoara ta si a mea e Biserica lui Hristos, pamanteasca, prin care Domnul in iubirea Lui revarsa catre noi darurile si harurile Sale. Comoara mea, viata mea e Biserica mea si a ta. Traim in acest loc sfant, parca viata nu ar avea sens fara ea, fara Biserica. Aici ne-am botezat, aici ne-am luminat, aici ne hranim. Biserica asta ca o mama sfanta isi hraneste copiii ei cu dragoste, le daruieste copiilor ei iertarea de care au atata nevoie, le daruieste copiilor ei Harul Sfantului Duh, aceasta platosa, aceasta protectie, acest antivirus puternic care este Harul Preasfantului Duh, cel care ne face sanatosi sufleteste si trupeste.

Asadar, comoara noastra, a crestinilor ortodocsi romani este Biserica noastra. De aceea cred ca astazi ar trebui sa reiteram, o data in plus, ca esenta vietii Bisericii este transformarea vinului si a painii in Trupul si Sangele Domnului nostru Iisus Hristos. “Cred, Doamne si marturisesc ca Tu esti cu adevarat Hristos Fiul lui Dumnezeu Celui viu, care ai venit in lume pentru mantuirea noastra“. Si Domnul, in dragostea si in marea lui smerenie, vine si se aseaza in mana preotului pacatos. Cata smerenie sa ai Tu, Doamne, sa alegi sa stai in mainile noastre pacatoase si spurcate? Căci Domnul atat de mult se smereste ca se aseaza in mainile noastre si de acolo vi se da voua, ca vindecare sufletelor si trupurilor.

Asadar credem si marturisim ca noi, aici, la Sfanta Liturghie, ne impartasim real cu Trupul si Sangele Domnului. Nu este un simbol, fratilor! De mii de ori am venit cu pacatele mele si am plecat fericit dupa Sfanta Liturghie. De mii de ori m-am vindecat impartasindu-ma. De mii de ori v-am vazut pe voi cum v-ati schimbat vietile. Daca v-as lua pe fiecare pe rand, as spune tuturor oamenilor cat de minunat este Hristos care schimba vietile noastre prin impartasire, prin hranire cu Sfantul Trup si scumpul Sange al Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Asadar, aceasta minune dumnezeiasca se savarseste la fiecare Sfanta Liturghie si noi nu credem ca este vreun simbol ci credem ca este real Iisus Hristos care vine si ni se ofera. El, Dumnezeu fiind, nu sta in acelasi loc cu necuratia. Niciodata!

De aceea, pentru ca multi oameni mi-au cerut parerea personala in legatura cu cele doua comunicate emise de sfanta Patriarhie, va raspund ca eu nu am pareri personale. Cine sunt eu? Un parlit de preot. Sa am eu pareri personale in legatura cu aceasta Taina Sfanta? Cand Dumnezeu se coboara, sunt doar un spectator la aceasta minune dumnezeiasca, ca Domnul Insusi vine…

Si, de aceea, multumesc lui Dumnezeu ca Dumnezeu si Duhul Sfant l-a inspirat pe Patriarhul Romaniei sa lamureasca lucrurile pentru ca, dragilor, numai Patriarh sa nu fii in vremurile astea! Greu este, dragilor, sa iti vina institutiile statului si sa te oblige sa iei niste masuri si tu… trebuie sa iei niste masuri. Trebuie inteles acest om care, nevoit, a dat binecuvantarea sa se dea prin presa acel prim comunicat, in care el a trebuit sa ia niste masuri pentru cei slabi in credinta, pentru cei care se tem, pentru cei care se indoiesc. Acel comunicat nu este despre voi, este despre cei slabi care se tem. Si aceia sunt crestini ortodocsi. De aceea va amintesc de cuvantul Apostolului Pavel care a spus: voi, cei tari, intariti-i pe cei slabi. Adica nu ar trebui sa ii judecam pe cei ce se indoiesc. Fiecare dintre noi am avut macar o data in viata o indoiala. Nu suntem noi sfinti, dar iata ca Duhul Sfant a lucrat in inima Patriarhului si a dat al doilea comunicat care nu este altceva decat pozitia autentica a Bisericii Ortodoxe Romane de 2000 de ani, pe care nici portile iadului nu o vor birui. Si omul explica sincer ce s-a intamplat de fapt. In mod evident, nu am vazut niciodata un comunicat atat de clar care sa spuna exact cum stau lucrurile astazi. Si pentru ca sa fiu exact va citesc acest comunicat si, printre randuri, fiecare intelegem bucuria faptului ca Biserica si-a pastrat Traditia ei sfanta si curata de impartasire cu Sfantul Trup si scumpul Sange in mod real, căci Domnul nu este altceva decat minunea vindecarii noastre si nu altceva.

„Comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române din 27 februarie 2020 a apărut în contextul unei mediatizări excesive a epidemiei provocate de Coronavirus şi al unor solicitări din partea unor instituţii de stat ca Biserica să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului respectiv şi pentru diminuarea temerii populaţiei în faţa acestui fenomen”.

Deci asa stau lucrurile, aceasta e realitatea, oamenii se tem, noi insine ne temem pentru viata noastra. Insa aici se impart oamenii in oameni curajosi, care sunt eroi, ca in orice razboi avem si dezertori si oameni care mor. Deci acum, in fata fricii, ne impartim, si e normal sa fie asa. Sunt oameni care cred ca totul este pe acest pamant si atunci vor sa isi conserve viata lor, sa traiasca cat mai mult. Am cunoscut un om de 102 ani, domnul Grigorie, daca va amintiti, venea aici. Si mi-a spus: “Parinte, tare mult mi-as mai dori sa traiesc si eu cativa anisori”. Omul avea dragoste de viata, era dragostea lui pentru viata.

Deci toti ne temem intr-o masura sau alta, pentru ca nu va spun ceva din ce stiu, va spun din ce simt. Urmeaza o perioada grea. Nu a inceput inca raul. Asa simt. Sa dea Dumnezeu sa fiu prooroc mincinos! Sa dea Dumnezeu sa fim bine cu totii si asa cum s-a insanatosit primul sa se insanatoseasca toti! De aceea, noi ar trebui ca de acum inainte sa intram intr-o carantina a rugaciunii, noi de acum inainte sa ne rugam pentru poporul nostru si pentru toti oamenii bolnavi, ca prin rugaciunile noastre poate Dumnezeu sa se milostiveasca si sa ne intareasca „sistemul imunitar” care pleaca de aici din cosul pieptului. Dar iata in ce context a fost dat acel prim comunicat, ca sa intelegeti, dragii mei. Acel comunicat a fost dat in contextul solicitarii institutiilor de stat catre Biserica. Ganditi-va ca 17 milioane suntem ortodocsi si atunci era nevoie sa dea un semn Patriarhia de protectie in fata virusului, pentru ca suntem oameni care conservam viata… si atunci a fost dat acel comunicat. Continutul lui nu-l mai comentez, nu sunt eu chemat sa comentez. Dar, iata ca al doilea comunicat spune asa:

„Din acest motiv, comunicatul respectiv – primul! – avea în vedere mai ales pe cei care se tem prea mult de îmbolnăvire când sărută sfintele icoane sau când se împărtăşesc din acelaşi Sfânt Potir euharistic, preotul folosind o linguriţă comună”.

Deci pentru fricosi!

„Această atenţie acordată îndeosebi celor „mai slabi în credinţă” (cf. Romani 14, 1) a produs însă teamă în altă parte, mai precis în rândul unor clerici şi credincioşi care consideră că o măsură excepţională şi temporară , în favoarea celor mai fricoşi şi mai slabi în credinţă, se poate transforma într-o nouă regulă liturgică de împărtăşire euharistică a tuturor credincioşilor”.

Adica normal ca daca [azi] iti veneau 5 cu lingurita, duminica viitoare iti veneau 20. “E de argint, e cumparata de la chinezi! Dar e curata”. Dragii mei, Iisus Hristos este foc dumnezeiesc si atunci El are milioane de grade. Ne gandim noi la treaba asta? Pai daca Il luam pe Hristos? Bine, ironia e si mai mare la catolici, comunicatul la catolici e altfel: cand vine sarutul pacii, “Hristos in mijlocul nostru”, nu va mai dati mana! Pai fratilor, virusul se transmite prin aer! Vedeti pana unde ajunge? Saraca Biserica a trebuit sa ia niste masuri si sa dea niste raspunsuri, insa absurditatea e maxima. Daca, Doamne fereste, vine unul care are [virusul]…, cum s-a intamplat in Italia: in Italia nu existe [nu este identificat cu certitudine – n.n.] pacientul zero! Deci nu exista unul care sa fi venit din China decat in incubatie. Adica nu poti sa controlezi raspandirea acestui virus. A venit cineva din China in Lombardia cand era in incubatie, s-a intors omul inapoi si a lasat acolo. Si astazi in Italia nu exista pacientul zero, pentru ca totul s-a petrecut in incubatie. Deci tu, efectiv, nu ai cum sa pastrezi puritatea aerului, pentru ca virusul se transmite in primul rand prin aer.

Asadar, Patriarhia Romana lamureste lucrurile astfel:

“Pentru a depăşi polarizări şi polemici care slăbesc unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecăţile pripite şi trebuie să reafirmăm cu tărie credinţa ortodoxă că Sfânta Euharistie nu este şi nu poate fi niciodată izvor de îmbolnăvire şi de moarte, ci izvor de viaţă nouă în Hristos, de iertare a păcatelor, de vindecare a sufletului şi a trupului. De aceea, la strană se cântă în timpul împărtăşirii credincioşilor: „Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi”.

Prin urmare, regula împărtăşirii clericilor şi credincioşilor din acelaşi Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoţii vor explica tuturor credincioşilor că această împărtăşire nu a fost vreodată pentru cineva şi nici pentru ei nu va fi un pericol.”

La loc comanda!

Eu insumi va marturisesc, in anii astia de preotie, si nu sunt putini, m-am impartasit dupa bolnavi si va marturisesc sincer, am avut odata o indoiala, la un spital, in inima mea, cand am intalnit o credincioasa care era galbena spre verde, avea un icter mecanic si mi-a zis: “Parinte, vreau sa-L iau pe Hristos” si am spovedit-o si mi-a marturisit pacatele si mi-a spus ca-i pare rau de toata viata ei in care a judecat enorm oamenii, superior. I-a parut rau de toate mandriile si toate pacatele si atunci am dezlegat-o si a zis: “Parinte, vreau sa-L iau pe Hristos” si am luat Trupul Domnului si am impartasit-o si dupa aceea m-am impartasit si eu. Am avut o secunda de indoiala, de teama felului in care ea arata. Si in inima mea mi-am spus: Vasile, Vasile, cum sa te indoiesti tu, Vasile? De cate ori te-a salvat Domnul? Si am luat Trupul Domnului imediat dupa ea. Si n-am nimic la ficat. Poate la cap e posibil sa am :-). Avem toti la cap cate ceva. Cate o migrena… nu stiu la ce va gandeati.

Dragii mei, Iisus Hristos e viata noastra, unde e comoara ta e si inima ta, si de aceea comunicatul spune mai departe:

„Întrucât credinţa uneşte libertatea cu iubirea, prin credinţă se exprimă în mod liber iubirea oamenilor faţă de Dumnezeu şi faţă de Sfinţii Lui. Din acest motiv, credincioşii ortodocşi sărută sfintele icoane şi se împărtăşesc din Sfântul Potir în mod liber, nu pentru că ar fi obligaţi de cineva să facă aceasta.

Prin urmare, slujitorii Sfintelor Altare vor îndemna pe toţi credincioşii să se întărească în credinţă şi să cultive comuniunea euharistică în Biserică, pentru a dobândi mântuirea, prin unirea cu Hristos-Domnul, Izvorul vieţii veşnice.

În cazul sărutării sfintelor icoane, credincioşii care au o credinţă vie şi puternică nu se tem că se vor îmbolnăvi, ci se bucură de rugăciunea şi binecuvântarea Sfinţilor zugrăviţi pe icoane.

Iar credincioşii, care au totuşi teamă – deci iata, nu-i neglijeaza Patriarhul nostru nici pe aceia, pentru ca noi trebuie sa-i iubim si pe aceia, dragii mei! Aici e taina! – de a se împărtăşi din acelaşi Sfânt Potir cu aceeaşi linguriţă, vor cere sfatul preotului duhovnic spre a se întări în credinţă şi a spori în comuniune bisericească.”

Deci: ti-e teama? Du-te la duhovnic! Si duhovnicul, cu puterea Harului dumnezeiesc, te va lamuri cum stau lucrurile, pentru ca aici marele adevar este acesta: duhovnicul in har va avea iluminarea Duhului Sfant sa lamureasca un om care se indoieste, sa nu se mai indoiasca. Daca un om, totusi, nu vine la spovedit si nu crede ca aici este Hristos, sa stea acasa, sa se uite la televizor… Poate ca asta-i alegerea lui, adica daca tu nu crezi in spovedanie, tu nu crezi in Impartasanie, tu nu crezi in puterea Sfintei Liturghii…. Asta e interesant ca cei mai multi au comentat dintre cei care n-au treaba cu viata Bisericii. “Ati vazut, ma`? Da da, am vazut!“ Dar ai citit al doilea comunicat? Da, primul a fost la presiune: cand vine un tavalug din asta mediatic trebuie sa faci ceva. Si apoi Duhul Sfant a coborat si al doilea ne lamureste clar si precis in legatura cu aceasta situatie delicata ce a venit in viata noastra.

Dar pentru a fi mai informati, am selectat pentru voi, dragii mei, pentru ca eu nu stiu multe, ca si voi, ne informam si noi, ne uitam si noi in dreapta si in stanga, cautam si noi adevarul si incercam sa cunoastem adevarul cat mai bine. Am descoperit intr-un raport din 2013, un raport privind riscurile globale, pentru ca e bine sa ne informam in legatura cu ce se intampla in societatea noastra, un raport al Forumului economic mondial, o institutie care in mod fundamental se bazeaza pe realitatile din societatea secularizata. Deci nu vorbesc acum ca din partea Bisericii ci, pur si simplu, as vrea sa stiti ce se intampla in lume, ca oamenii astia destepti din lume, ei studiaza in amanunt ce se intampla si care sunt fenomenele lumii moderne. Si iata ce spune acest Forum economic mondial:

„Vor aparea in urmatorii ani incendii digitale intr-o lume hiperconectata”.

Pentru prima data in viata am auzit de notiunea de incendiu digital. Sustin acesti oameni ca

„riscul global al dezinformarii digitale masive se afla in centrul unei constelatii de riscuri de masura tehnologica reala”.

Actuala criza a noului coronavirus este intr-un astfel de incendiu mistuitor raspandit prin platformele digitale, un fenomen nou in care se intalnesc mai multe tendinte.

„In primul rand, invadarea spatiilor publice si a persoanelor fizice de catre tehnologie”.

Suntem realmente invadati de tehnologie, nu mai putem sa traim fara tehnologie. Asta este trecuta la riscuri. Adica e ca si cand ai un cutit foarte ascutit, mare, cu care tai paine, trebuie sa fii foarte atent ca altfel te tai.

„Omniprezenta si atorputernicia ecosistemului digital dominat de platforme de algoritmi, de big data si de motoare de cautare. Viralizarea si hibridizarea comunicarii.”

Comunicarea astazi este viralizata. Vorbim prea mult si facem prea putin. Mult mai mult stim decat ar trebui sa facem. Atat de mult suntem informati, ca suntem preocupati numai de informatie, numai de mici filmulete si de stiri, suntem innebuniti dupa stiri si nu ne mai putem trai viata gandindu-ne la un sarman, vizitand un bolnav la un spital. Nu avem timp, ca suntem ocupati cu stirile. Adica stirile ne-au furat viata. Iata, aceasta este o realitate de risc stabilita de specialisti din lume asta.

„Transformarea emotiilor si opiniilor noastre in poligoane de incercare”.

Adica sunt societati comerciale care se joaca cu emotiile noastre, cu vietile noastre. Unele din ele isi bat joc, efectiv, de emotiile noastre.

Cum am putea noi, crestinii, sa traim in aceasta lume si cum ne-am putea “vaccina” impotriva infodemiei? Deci nu e o pandemie, e o infodemie, adica suntem bombardati cu stiri false, cu fake-news-uri si noi suntem aceia care ne hranim cu ele in permanenta. Avem aceasta problema reala. Este mult prea multa tehnologie in viata noastra. Ganditi-va la viata voastra fiecare dintre voi daca nu cumva zece minute nu puteti sta departe de telefon de exemplu. Este prea mult, dragii mei!

De aceea, am trei recomandari pentru dumneavoastra si pentru cei care ne urmaresc. Haideti sa avem in perioada aceasta, dragii mei, in care cred ca inca raul nu s-a desfasurat la nivel de pandemie, ca nu exista pandemie in Romania, dar poate sa fie, Doamne fereste! Si atunci noi ar trebui sa fim foarte maturi, ceata ortodocsilor ar trebui sa fie foarte matura, in primul rand prin rugaciune si in al doilea rand sa avem mai multa incredere in informatiile oficiale. Pentru ca acum, din cauza acestei infodemii si acestei bombardari cu stiri false avem tendinta ca informatiile oficiale sa nu le mai luam de bune. Din cauza anilor astora de coruptie, omul si-a pierdut increderea in institutii, ca atunci cand aveai ca ministru cel mai bun profesionist din domeniul sanatatii, aveai incredere. Dar acum, pentru ca au fost alesi oameni care nu erau asa de buni profesionisti, ne-a scazut incredea in institutii. Dar va indemn, in aceste momente importante pentru sanatatea natiunii noastre sa avem incredere in institutii si sa ascultam comunicatele institutiilor noastre pentru ca prin ele aflam un adevar sau altul. Deci primul lucru este sa avem incredere in informatiile oficiale care ne vin, in informatiile puse in circulatie si de experti. Nu ne uitam la tot valul asta de informatii despre coronavirus, hai sa vedem ce spun expertii: marii profesori, marii epidemiologi, marii oameni de stiinta care se ocupa cu domeniul. De aceea, haideti sa ne ducem doar catre institutiile oficiale si a expertilor: profesorii, medicii, decidenti in domeniul politicilor de sanatate. Asta este primul meu sfat.

Al doilea, pentru ca de maine incepe Postul, am recomandari pentru Postul cel Mare, “editia 2020”. Haideti, dragii mei, sa tinem post de facebook, de twitter si de alte retele. Eu insumi, de maine dimineata, nu voi mai folosi facebook decat o data pe zi, seara tarziu. Nu poti sa stai neinformat in vremuri in care s-ar putea intampla ceva. Dar il folosesc de trei ori mai putin sau de patru ori mai putin. Va promit ca il voi folosi nu mai mult de o ora. Asta nu inseamna ca stau doar pe facebook, ma mai uit si pe la stiri. Pentru ca intr-adevar, in aceste vremuri nu iti permiti sa nu fii informat. Dar, dragii mei, va rog mult, nu mai mult de o ora. Dam prea mult televizorului si stirilor. Te uiti la jurnal, vezi ce se intampla si atat. Nu mai mult, pentru ca “ne uita Dumnezeu” in fata televizorului, iar Biserica are acum o oferta mult mai frumoasa. Veniti la Canonul Sfantului Andrei Criteanul, veniti sa ne rugam impreuna pentru neamul romanesc. Deci va indemn, dragii mei: folositi mai putin ecranele, pentru ca ne influenteaza in rau.

Si al treilea sfat: haideti sa incepem sa ne purificam putin prin post negru, saptamana viitoare incepem sa postim, negru daca putem, cei care puteti pana la ora 15 sa nu mancati si sa nu beti nimic. Daca nu puteti, de la ora 12 incepeti sa beti apa. Cei care pot, toata ziua, pana apune soarele, fie cu apa, fie fara apa, bine ar fi. Postul negru adevarat este pana la 19. Eu nu pot sa-l tin pana la 19, il tin pana la 15. Va marturisesc ca ma uit la ceas cateodata, abia astept ca mai sunt 10 minute, sa manac putin. Incercam sa mancam mai auster, adica nu mananc maine fructe de mare pentru ca nu mai e post, e un alint. Deja uneori postul asta cu fasolea aia buna, cu sarmale de post, cu cabanos de post, este deja prea mult. Daca vrem sa tinem post cu adevarat, hai sa mancam mai putin, hai sa mancam un pic mai auster si sa fim mai luminati la minte, sa ne rugam mai mult.

Si ultimul meu sfat: haideti sa ne rugam pentru tara! Ne-a zapacit de tot ce se intampla in urma vreme. Mi se pare ca suntem foarte slabi in fata zvonurilor, nu avem puterea sa fim luminosi si sa-i ajutam pe oamenii care au nevoie de ajutor, sa nu judecam atat de mult si sa incercam sa fim cu inima buna ca asta vrea Dumnezeu de la noi. Inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Amin!”, a predicat părintele Vasile Ioana.