Un bărbat a supraviețuit 31 de zile cu viermi și apă băută din propriile cizme

Un bolivian a reușit să supraviețuiască 31 de zile în junglă, după ce s-a rătăcit. A mâncat viermi și a băut apă de ploaie strânsă în cizme. Jhonattan Acosta, în vârstă de 30 de ani, s-a despărțit de cei 4 prieteni ai săi în timp ce se afla la vânătoare în nordul Boliviei. El spune că a băut apă de ploaie strânsă în cizme și a mâncat viermi și alte insecte în timp ce se ascundea de animalele sălbatice. Acosta a fost găsit în cele din urmă de o echipă de căutare formată din localnici și prieteni, la o lună după ce a dispărut, relatează BBC.

"Am mâncat viermi, am mâncat insecte, nu vă vine să credeți tot ce a trebuit să fac pentru a supraviețui în acest timp", a declarat el pentru Unitel TV. De asemenea, a mâncat fructe sălbatice asemănătoare cu papaya, cunoscute local sub numele de gargateas.

"Îi mulțumesc din plin lui Dumnezeu, pentru că mi-a dat o nouă viață". Familia sa a declarat că încă va trebui să pună cap la cap toate informațiile legate de rătăcirea lui Acosta și cum a reușit să rămână în viață. Acosta a pierdut 17 kilograme, avea o gleznă dislocată și era deshidratat când a fost găsit, dar, potrivit celor care l-au găsit, încă mai putea să meargă șchiopătând. După 31 de zile, a văzut o echipă de căutare la aproximativ 300 de metri distanță și a șchiopătat spre ea printre tufișuri.

Între timp, poliția a declarat că îi va interoga pe cei patru prieteni ai supraviețuitorului pentru a înțelege cum s-a despărțit de ei.