Un hoț a furat mașina unei femei, cu tot cu mama ei oarbă și bolnavă aflată pe bancheta din spate

Un bărbat a furt mașina unei femei, cu tot cu mama ei oarbă, de 89 de ani, așezată pe scaunul pasagerului. Femeia a sunat alertată la Poliție: 'Cineva mi-a luat mașina și pe mama mea. Este invalidă, oarbă și suferă de demență", a spus femeia în apelul ei disperat către Poliție.

Un bărbat a fost trimis la închisoare pentru mai mult de opt ani pentru că a furat mașina unei femei în timp ce mama ei oarbă, în vârstă de 89 de ani, se afla încă în vehicul. David Stephenson, în vârstă de 51 de ani, a fost încarcerat săptămâna aceasta pentru opt ani și șase luni după ce a fost găsit vinovat de răpire, furt de autovehicul, conducere periculoasă și conducere fără permis.

Poliția a declarat că femeia lăsase motorul pornit pentru a menține încălzirea în mașină, pentru a o încălzi pe mama ei în vârstă timp de 10 minute, cât timp a mers la cumpărături.

Stephenson, fără domiciliu fix, "nu s-a speriat de faptul că pe scaunul pasagerului se afla o femeie în vârstă vulnerabilă", s-a urcat în mașină și a plecat, a declarat poliția. Într-o înregistrare video publicată de poliție, Stephenson poate fi văzut conducând pe partea greșită a drumului pe străzile din Ashton-under-Lyne în ianuarie, în timp ce încearcă să scape de ofițerii care îl urmăresc. În cele din urmă, poliția a reușit să oprească vehiculul, să-l rețină pe Stephenson și să o reunească pe femeie cu fiica sa.

Poliția din Greater Manchester a publicat un apel telefonic de urgență emoționant al fiicei. Plângând în timp ce vorbea la telefon, femeia le-a spus polițiștilor: "M-am dus la magazin să iau niște papuci pentru mama mea și m-am întors și mașina mea a dispărut cu mama. Cineva mi-a luat mașina și pe mama mea. Este o persoană cu handicap, este oarbă și suferă de demență. Mama mea e în mașină. Doamne, ce vor face cu mama mea?"

„Acest lucru trebuie să fi fost cu adevărat terifiant pentru femeia care se afla pe scaunul pasagerului când mașina a fost furată. Ea este oarbă și suferă de demență, nu ar fi știut ce se întâmplă - nici nu pot să-mi imaginez ce a trecut prin mintea ei“, a declarat inspectorul-șef Matt Jackson în fața instanței.

"Sunt mândru de ofițerii mei, a căror gândire rapidă și abilitate de a rămâne calmi în orice situație a însemnat că am reușit să oprim vehiculul în siguranță și să îl arestăm rapid pe Stephenson. Răspunsul lor a însemnat că femeia a fost reunită în siguranță cu fiica ei. S-ar fi putut termina foarte diferit dacă nu am fi lucrat așa cum am făcut-o pentru a o aduce înapoi în siguranță", a mai spus șeful polițiștilor, citat de The Independent.