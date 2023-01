Un ministru german, la un pas de a fi prins în bombardamentele din Ucraina: a fost în vizită la Harkov. Imediat rușii au bombardat zona

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a făcut marţi o vizită surpriză în oraşul Harkov din estul Ucrainei şi a confirmat că Berlinul promite să trimită mai multe arme în această ţară. La câteva ore după aceea, Harkovul a fost bombardat de ruşi, relatează AFP.

Bombardamentele ruseşti de la Harkov au avut loc marţi seara, la câteva ore după vizita surpriză a şefei diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, care a fost însoţită de omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, informează News.ro.

„Rămâneţi în adăposturi. Ocupanţii bombardează din nou!”, a avertizat guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov, pe Telegram. Un jurnalist AFP a auzit mai multe explozii în oraş, care a fost relativ cruţat în ultima vreme de loviturile ruseşti.

Nu se ştie deocamdată dacă loviturile au provocat pagube sau victime.

Cu câteva ore mai devreme, şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, venise în acest oraş aflat în apropierea graniţei ruseşti şi care foarte afectat de război. Aflată pentru a treia oară în Ucraina de la începutul războiului, ea a dat asigurări că Ucraina poate conta pe "solidaritatea" şi "sprijinul" Germaniei.

Ea a confirmat că Berlinul promite să trimită mai multe arme Kievului, a precizat ulterior Ministerul german de Externe.

Baerbock s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, care a declarat că nu are "nicio îndoială că vor veni şi alte ajutoare militare germane", după ce Berlinul a anunţat că va furniza Kievului vehicule de luptă Marder pentru infanterie şi o baterie suplimentară de apărare antiaeriană Patriot.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J