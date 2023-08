Urmează prăpăd: Rusia promite represalii după ce dronele ucrainene au lovit un petrolier rusesc în al doilea atac maritim într-o zi

Moscova a promis, sâmbătă, represalii, după ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc în Marea Neagră, în apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone într-o singură zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce consideră a fi un „atac terorist” ucrainean asupra unei nave civile în strâmtoarea Kerci, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

„Nu poate exista nicio justificare pentru astfel de acţiuni barbare, ele nu vor rămâne fără răspuns, iar autorii lor vor fi pedepsiţi în mod inevitabil”, a scris ea pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Pe măsură ce capacităţile navale ale Kievului cresc, Marea Neagră devine un câmp de luptă din ce în ce mai important în acest război.

În urmă cu trei săptămâni, Moscova s-a retras dintr-un acord cheie de export care permitea Ucrainei să transporte milioane de tone de cereale prin Marea Neagră pentru a le vinde pe pieţele mondiale. În urma acestei retrageri, Rusia a efectuat atacuri repetate asupra porturilor ucrainene, inclusiv Odesa.

Un oficial din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei a confirmat pentru The Associated Press că acest serviciu s-a aflat în spatele atacului asupra petrolierului, care transporta combustibil pentru forţele ruseşti. O dronă maritimă cu 450 de kilograme de TNT a fost folosită pentru atac, a adăugat oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu era autorizat să dea declaraţii oficiale.

„Petrolierul Sig a suferit o gaură în sala motoarelor, în apropierea liniei de plutire pe partea de tribord, probabil ca urmare a unui atac cu o dronă maritimă”, a scris pe Telegram Agenţia Federală pentru Transporturi Maritime şi Fluviale din Rusia, adăugând că nu există victime printre cei 11 membri ai echipajului.

Vladimir Rogov, un oficial instalat de Kremlin în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, parţial ocupată, a declarat că mai mulţi membri ai echipajului navei au fost răniţi din cauza sticlei sparte.

Fără să precizeze că Ucraina este responsabilă pentru atacul cu dronă, Vasil Maliuk, care conduce Serviciul de Securitate al Ucrainei, a declarat că „astfel de operaţiuni speciale se desfăşoară în apele teritoriale ale Ucrainei şi sunt complet legale”. Orice astfel de explozii, a spus el, sunt „un pas absolut logic şi eficient în ceea ce priveşte inamicul”.

Atacul a întrerupt pentru scurt timp traficul pe podul Kerci, precum şi transportul cu feribotul.

Remorchere au fost desfăşurate pentru a ajuta petrolierul, care se află sub sancţiunile Statelor Unite pentru că a ajutat la furnizarea de combustibil pentru avioane către forţele ruseşti care luptă în Siria, potrivit agenţiei ruse de ştiri Tass.

Atacul anterior al Ucrainei asupra Novorossiisk a oprit traficul maritim pentru câteva ore reprezentând prima dată când un port comercial rusesc a fost vizat în conflictul de aproape 18 luni. Portul are o bază navală, şantiere de construcţii navale şi un terminal petrolier şi este esenţial pentru exporturi. Acesta se află la aproximativ 110 kilometri (aproximativ 60 de mile) la est de Crimeea.

Sâmbătă, o postare pe Telegram a vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lăsat să se înţeleagă că Rusia îşi va intensifica atacurile împotriva porturilor ucrainene ca răspuns la atacurile Kievului asupra navelor ruseşti din Marea Neagră: „Se pare că loviturile asupra Odesa, Izmail şi alte locuri nu au fost suficiente pentru ei”, a scris el.