Valentina Pelinel și Cristi Borcea își vor petrece vacanța de vară pe litoralul românesc

Familia Borcea își va petrece și în acest an vacanța de vară pe litoralul românesc, la Olimp, acolo unde dețin hotelul Pam Beach. Concediul este programat pentru jumătatea lunii iulie, iar Valentina Borcea a acceptat un interviu în care ne explică de ce merge an de an acolo în loc să aleagă o altă destinație din străinătate, conform doarromania.ro

Ce înseamnă stațiunea Olimp pentru tine?

-În primul rând, este un loc liniștit, iar de când familia noastră s-a mărit prefer să aleg vacanțe și stațiuni liniștite, care să îmi asigure facilitățile de care am nevoie. Acolo am stat în ultimii ani și de fiecare dată m-au atras atmosfera plăcută, de familie, serviciile, locația, zona în sine. Îmi place să ieșim seara la plimbare în zona stafilopozilor, iar în împrejurimi am tot ce am nevoie la dispoziție: parcul de copii, magazine, multă verdeață, lume mai puțină.

Pam Beach

De ce alegi să-ți petreci în continuare o bună parte din vacanța de vară la Olimp când ai putea merge oriunde în această lume?

-E adevărat că ne place să călătorim în afara țării și am făcut acest lucru de fiecare dată când am avut ocazia, dar la fel de mult ne place să descoperim și România. Sunt locuri nebănuit de frumoase în această țară, rămase neexplorate și prin prisma situației cu pandemia, așa că am ales să rămânem aici. De asemenea, atunci când familia e compusă din trei copii, dintre care doi încă destul de mici, accentul cade pe confort și practicabilitate.

Vorbind ca turist acum…cum se simt copii la voi la hotel? Ați simțit anul trecut că e pandemie la Olimp? V-ați temut, v-ați luat măsuri?

-Ca absolut toată lumea, am avut și noi îndoielile și temerile noastre în privința călătoriei. La recomandarea autorităților, în primele luni am stat acasă, având grijă de noi și de ceilalți, neexpunându-ne inutil. Apoi ne-am făcut curaj, ne-am luat toate măsurile de protecție și am început treptat să ieșim din București. Evident că suntem atenți și că respectăm măsurile de siguranță, dar e important să ne adaptăm la noua realitate.

-Anul acesta v-ați vaccinat? Dacă da, ce v-a făcut să o faceți?

Da, am dezbătut acest subiect în familie și până la urmă fiecare în parte a luat decizia de a se vaccina. Am analizat pro și contra și am decis că riscurile de a nu ne vaccina sunt incomparabil mai mari.

Personalul din hotel este vaccinat? Cum ți se pare că se încearcă să se impună ca toți turiștii să fie vaccinați? Cum e în afară având în vedere că tu călătorești des?

-În privința personalului, noi am îndemnat vaccinarea pentru toți angajații noștri, dar alegerea aparține fiecăruia. Oamenii nu pot fi obligați să se vaccineze și nici nu ai dreptul să îi concediezi dacă nu se vaccinează. Ești obligat ca angajator și ca stat să le respecți decizia, dar luând evident toate măsurile de protecție în vigoare. La nivel mondial, este valabilă aceeași situație, oamenii sunt împărțiți sau ambivalenți, iar statul încearcă să încurajeze și să grăbească acest proces necesar, fără însă a obliga sau a afecta drepturile omului. Personal, când călătorim în afara țării, alegem locurile pe care noi le considerăm sigure, după ce ne-am informat în prealabil.

Ce-ți place să faci la noi la mare? Cum petreci timpul? Ce le place copiilor tăi să facă? Ce sfaturi ai pentru turiști?

În general, marea mă relaxează și îmi dă o stare de bine. În special, somnul este foarte odihnitor și dormim foarte bine acolo datorită aerosolilor. Activitățile noastre nu sunt ieșite din comun, din contră, la fel ca toți oaspeții noștri ne bucurăm de timpul petrecut împreună: mâncăm pe terasă, deoarece este superb amenajată, datorită vederii incredibile către mare, ascultăm muzică live de la restaurant, socializăm. Copiii au loc de joacă și spații special amenajate, astfel că ne putem bucura de seri liniștite și relaxante. Uneori vizităm portul din Mangalia, ducem copiii în parcul de distracție Prichindel sau la herghelie.

Ca hotelier…ce ați îmbunătățit în acest an? Știu că te-ai ocupat personal să iasă totul bine.

-Anul trecut a fost un an în care ne-am dedicat acestui upgrade hotelier din dorința de a oferi oaspeților noștri fideli și celor noi o experiență deosebită, așa cum și eu personal îmi doresc. Toate camerele au fost renovate, recepția se remarcă printr-un design nou și ultramodern, camerele au fost renovate, recepția se remarcă printr-un design nou și ultramodern, camerele au vedere la mare spre apus sau răsărit, de unde poți admira niște imagini absolut spectaculoase. Hotelul dispune de camere luminoase, spațioase, cu finisaje premium, în culori care te reconfortează și relaxează. Ne-am ocupat și de partea administrativă, am creat un site nou, ultra intuitiv și simplu pentru clienții noștri care apreciază rapiditatea și funcționalitatea. Nu în ultimul rând, suntem prezenți constant pe social media pentru a-i ține la curent pe oaspeții noștri în timp real atât cu atmosfera cât și cu ofertele noastre.

Prețurile voastre sunt destul de bune comparativ cu cele practicate în Mamaia…care-i rețeta succesului după părerea ta în turism?

-Am luat în calcul un aspect foarte important, raportul calitate preț, dar ne-am raportat și la publicul nostru țintă. Ne adresăm familiilor cu copii, sau celor care își doresc relaxare, în condiții premium, dar fără opulența din zona Mamaia Nord. În afară de servicii, cred că ce ne reprezintă este atitudinea și disponibilitatea în fața clienților noștri. Fiecare om și client dorește să simtă că îți pasă și că ești aproape de el și de nevoile lui.

Faci vreun curs special pentru asta?

-Da, m-am înscris la cursurile de hospitality din cadrul Universității ameriane Cornell, pentru a aplica aceste reguli în context local, pentru a înțelege exact ce își dorește clientul nostru și a veni în întâmpinarea așteptărilor sale. La fel de important este feedback-ul primit de la clienți, deoarece luăm în calcul ideile lor și ce așteaptă de la serviciile noastre. Fiecare om își poate dori ceva la un moment dat și personalul de la recepție este trainuit să ofere în afară de servicii, consultanță și asistență în această situație.

Ce mesaj ai pentru turiștii care vă vor trece pragul în acest an?

-În primul rând îi încurajăm să iasă din casă, să se adapteze la noua realitate fără teamă, să aleagă România ca destinație de vacanță. A fost un an greu pentru absolut toată lumea, iar industria horeca a avut de suferit în mod deosebit. Este momentul ideal să ne susținem unii pe alții ca să revenim la un normal acceptabil și funcțional. În ceea ce ne privește, respectăm toate normele impuse de lege pentru a fi în siguranță și recomandăm doar ceea ce am testat, am încercat și se care am fost mulțumiți. Toată familia noastră merge la Hotel Pam Beach Olimp și nu pot recomanda decât ceva în care am încredere deplină. Înțelegem perfect că a fost un an greu pentru toată lumea și tocmai din acest motiv propunem oferte de pachete speciale, care să vină în întâmpinarea nevoilor clienților la prețuri corecte.

Cum se comportă turiștii care vin la hotel și vă văd acolo printre voi? Stați de vorbă cu ei? Vă cer să faceți fotografii, vă cer autografe?

-Reputația pe care am construit-o de la an la an ne ajută să avem mulți turiști care vin de ani de zile la noi, ca o tradiție de care se bucură în fiecare vară. Pentru noi, este o onoare să îi întâmpinăm și să socializăm cu ei. Ne vizitează cu același entuziasm și se bucură alături de noi de orice realizare. Se crează astfel niște legături frumoase care rezistă trendurilor. Iar pentru clienții noi, dacă se întâmplă să fim în hotel, îmi aloc timp să îi cunosc și să le urez ”Bun venit”. Sunt o fire sociabilă și îmi place să interacționez cu lumea. Cel mai mult mă bucur să văd că se creează o atmosferă de prietenie și bună dispoziție. Așa cum trebuie să te simți în vacanță și să pleci cu amintiri care să te facă să revii și la anul.