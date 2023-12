Vaticanul finanțează ONG-uri care sprijină migranții ilegali. Liga Nordului: 'Șocant, vom prezenta problema în Parlament'

Vaticanul a donat sute de mii de euro pentru a sprijini activitățile Mediterranea Saving Humans, organizația implicată alături de nava Mare Jonio în salvarea de vieți în Marea Mediterană.

Ancheta publicată de ziarele Panorama și La Verità relevă presiunea îndelungată, construirea relațiilor și, în final, cererea de sprijin economic făcută de șeful misiunii Luca Casarini și partenerul său Giuseppe Caccia pentru a încerca să desfășoare activitatea în apele în care în fiecare an zeci de mii de oameni încearcă teribila trecere spre Europa. Numai că dezvăluirile săptămânalului au stârnit și protestele Ligii Nordului care definește drept ''foarte grave și chiar șocante știrile transmise în ultimele zile de La Verità și Panorama cu privire la finanțarea acordată de Vatican unor ONG-uri, inclusiv OpenArms, organizaţie aflată în centrul procesului împotriva lui Matteo Salvini. Liga va lua toate inițiativele necesare, inclusiv în Parlament, pentru a face lumină asupra unei afaceri care pare foarte serioasă și nu poate trece neobservată''.

Spre deosebire de ceea ce susține Liga Nordului, ancheta ziarului se concentrează asupra unui alt ONG, și anume Mediterranea, care nu are nicio legătură cu procesul împotriva vicepremierului. Jurnaliştii reconstituie, citând numeroase mesaje, procesul îndelungat care a dus, susţin ei, la alocarea a sute de mii de euro de către Vatican în favoarea organizaţiei lor. Ele încep în 2019, când Casarini și Caccia au făcut schimb de impresii asupra constrângerilor economice și a dificultăților de a asigura în viitor desfășurarea activității pe mare. Misiunile au costat mult, Mare Jonio este o navă veche, deși de încredere, iar sprijinul marilor finanțatori, citim, devenea imperios necesar.

Din acel moment, susțin cele două ziare, a început o operațiune de convingere a înalților prelați care în decurs de un an a avut primele rezultate. ''Momentul de cotitură – citim – a venit odată cu vizita Papei Francisc din 6 decembrie 2019, ocazie cu care Suveranului Pontif i-a fost dăruit un crucifix şi o vestă de salvare. Don Mattia Ferrari, capelanul de la bordul navei Mare Jonio, jubilează: ''Am făcut o treabă grozavă. Am obținut un rezultat enorm, am adus mulți episcopi și cardinali să susţină Mediterranea, am reușit ca Papa Francisc să rostească cuvinte de laudă enormă pentru Mediterranea și să afișeze crucea și vesta cu sigla Mediterranea în atriumul Palatului Apostolic. Am obținut rezultate istorice''.

Astfel, potrivit anchetei, pe chat-uri au început discuţiile despre finanțări și transferuri care ar fi adus, între 2021 și 2023, donații în valoare de aproximativ 2 milioane de euro de la CEI, Caritas și eparhii. Și asta în ciuda opoziției inițiale a trezorierului Papei, cardinalul Konrad Krajewskij, care ar fi avut dubii vizavi de finanțarea ONG-urilor care salvează vieţi pe mare. Sumele continuă să crească și, potrivit ziarelor, aşa începe o colaborare de lungă durată pentru salvarea de vieți pe mare între Mediterranea și înalţii prelaţi ai Vaticanului.

Articol apărut în publicația italiană „Il fatto quotidiano”, în traducerea Rador Radio România