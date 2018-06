Vești bune pentru români în urma întâlnirii la nivel înalt dintre europarlamentarul Claudia Țapardel și Secretarul de Stat pentru Brexit, Lord Callanan

Eurodeputatul Claudia Țapardel a avut ieri o întâlnire bilaterală la nivel înalt cu Lord Martin Callanan, Secretarul de Stat pentru Brexit, cu scopul de a discuta despre cele mai presante provocări ce țin de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Primul subiect pe agenda întâlnirii a fost garantarea drepturilor cetățenilor UE, și implicit ale cetățenilor români rezidenți în Marea Britanie, după intrarea în vigoare a acordului de retragere a acesteia din Uniune.

Lord Callanan a oferit garanții europarlamentarului Claudia Țapardel în ceea ce privește dreptul de a locui și de a lucra pe teritoriul Marii Britanii, prin anunțarea faptului că toți cetățenii europeni, inclusiv cei 500.000 de români, care locuiesc și muncesc în Marea Britanie, vor avea dreptul de a aplica pentru obținerea statutului de rezidență permanentă - așa numitul settled status.

În acest sens, guvernul britanic a simplificat procedura de aplicare, care va consta în transmiterea tuturor documentelor necesare pentru obținerea statutului de rezidență permanentă prin intermediul unei aplicații pe telefon, care poate fi instalată pe orice telefon de tip Android. Costul acestui serviciu este de 65 de lire sterline.

De asemenea, după finalizarea perioadei de tranziție toți cetățenii UE care nu au reușit să aplice pentru rezidență permanentă în timp util, vor beneficia de o prelungire a termenului de aplicare cu încă șase luni.

„În calitate de membru în Comisia pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European, încă de la anunțarea referendumului privind Brexit am militat pentru protejarea tuturor drepturilor cetățenilor europeni, inclusiv ale cetățenilor români care locuiesc în Marea Britanie. Cu această ocazie, am subliniat faptul că Marea Britanie se bucură de valoarea adăugată economiei naționale prin munca cetățenilor români, în special în domenii ce țin de sănătate, construcții sau IT. Drepturile acestora nu pot constitui subiectul unei negocieri, ci trebuie să fie garantate indiferent de circumstanțele politice.” a punctat eurodeputatul Claudia Țapardel.

Un alt subiect extrem de important pe agenda întâlnirii a fost impactul Brexitului asupra sectorului aviației. În acest sens, Lord Callanan a evidențiat faptul că Marea Britanie este cea mai largă piață de aviație la nivelul UE și aceasta va lansa către UE o propunere - White Paper, în care va prezenta viziunea acestuia în ceea ce privește colaborarea dintre UE și Marea Britanie în domeniul aviației.

Totodată, Lord Callanan și-a exprimat convingerea că UE nu va putea exclude Marea Britanie din cadrul European Aviation Safety Agency (EASA), având în vedere faptul că Autoritatea Britanică pentru Aviație Civilă contribuie în materie de 40% la activitățile EASA, pe care intenționează să o mențină și să contribuie în continuare la susținerea proiectelor Agenției.

„În ceea ce privește cooperarea dintre Marea Britanie și UE în sectorul aviației, am punctat faptul că este nevoie de o atitudine pro-activă atât din partea guvernului britanic, cât și din partea instituțiilor UE în ceea ce privește viitoarea colaborare dintre acestea în perioada post-Brexit. Este clar că este nevoie de definirea unui compromis benefic pentru ambele părți”

Ultimul subiect de pe agenda întâlnirii a fost libertatea de circulație a cetățenilor europeni după finalizarea negocierilor. În acest sens, reprezentantul guvernului britanic a punctat faptul că autoritățile britanice nu vor impune restricții turiștilor care vor să viziteze Marea Britanie, și în acest sens vor înainta o propunere pentru inițierea unui sistem extrem de flexibil în ceea ce privește acordarea vizelor pentru turiști și negocierea unor condiții benefice pentru toți cetățenii UE.

„Am apreciat invitația Secretarului de Stat pentru Brexit, Lord Callanan, pentru a discuta o serie de provocări ce țin de ieșirea Marii Britanii din UE. Mă bucur că odată cu adresarea unei scrisori oficiale Prim-Ministrului Theresa May, am reușit să mențin o colaborare permanentă pe marginea acestui subiect.” a conchis europarlamentarul Claudia Țapardel.