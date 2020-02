Victor Ponta a strâns la un loc toți opozanții PNL: Niciun om aflat aici nu votează Guvernul

Preşedintele Pro România, Victor Ponta a declarat, duminică, la Convenţia anuală a partidului său, că a avut mână bună pentru punerea pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare a Corinei Creţu şi şi-a reproşat că a pus şi ”oameni care nu meritau”. Ponta mai spune că în sală nu se află nimeni care a votat Guvernul Orban: ”Noi cei de aici am spus că nu votăm un guvern incapabil să rezolve problemele ţării”.

Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vânzare

În deschiderea Convenţiei anuale a Pro România, liderul acestui partid, Victor Ponta a declarat că formaţiunea politică s-a născut la alegerile europarlamentare din 2019 când a participat la alegeri.

”2019 a fost anul de naştere al Pro România în alegerile europarlamentare şi mulţumesc tuturor celor care au munict în acele alegeri. Cred că am făcut un lucru extraordinar de bun că am reuşit să avem la Bruxelles un reprezentant aşa de bun cum este Corina Creţu. Eu ştiţi că nu am întotdeauna mână bună, pun şi oameni buni pe listă, pun şi oameni care nu meritau. Se pare că nu mă învăţ minte nicodată, dar tot încerc de fiecare dată, însă în ce priveşte candidatul la prezidenţiale, în continuare sunt mulţumit şi sunt convins că am făcut bine că l-am votat pe Mircea Diaconu. În România anului 2019 era destul de dificil să câştige un candidat independent cu adevărat”, a declarat liderul Pro România.

Victor Ponta a mulţumit parlamentarilor care au contribuit la schimbarea Guvernului Dăncilă şi nu au votat Guvernul Orban.

”Vreau să mulţumesc parlamentarilor care au făcut două lucruri bine: în primul rând au schimbat un guvern care nu a fpst bun şi în al doilea rând nu au votat un guvern la fel de rău ca cel de dinainte şi mă bucur că în sală nu se afă nimeni care a votat Guvernul Ludovic Orban. Sunt câţiva care l-au votat şi sunt la PSD acum, dar asta e problema lo nu a noastră. Noi cei de aici am spus că nu votăm un guvern incapabil să rezolve problemele ţării şi asta se intampla din păcate în fiecare zi, vedem ceartă, scandal”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a anunţat că la finalul Convenţiei va fi făcut public un Manifest al Pro România pentru anul 2024 care va cuprinde ”idei care vor supăra, unele avansate faţă de nivelul societăţii”.