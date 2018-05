Victor Ponta mai dă o LOVITURĂ: a înregimentat un fost primar greu al PSD

Fostul primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, şi fost preşedinte al filialei municipale a PSD, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că îl susţine pe Victor Ponta şi formaţiunea Pro România.

"Eu rămân Pro Ponta, am avut o relaţie deosebită de la început, am mers pe mâna dânsului şi el a fost singurul care a sprijinit municipiul. Constatăm că dl. Dragnea nu a dat niciun leu municipiului, pentru că nu m-a suportat pe mine că nu am făcut ce au vrut alţii. (...) Sunt alături de domnia lui, a fost singurul care ne-a susţinut, sătmărenii trebuie să ştie că dl. Drangea nu a dat niciun leu pentru municipiul Satu Mare, dl. Ponta a dat banii pentru proiecte şi inclusiv pentru al treilea pod, dânsul a deschis finanţarea din banii Guvernului României. De aceea simt nevoia. De astăzi, deja se ştie că dl. Ponta doreşte să aibă organizaţie la Satu Mare, doresc să îl sprijin fără nicio condiţionare", a declarat Coica.



Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat că, până la alegerile europarlamentare de anul viitor, speră să aibă organizaţii în toate judeţele.



"O să facem o echipă cu oameni care au fost în PSD, sper să vină şi oameni care n-au mai făcut politică. Nu ne propunem să câştigăm alegerile, dar să avem un scor care să impună anumite politici publice. Eu zic că echipa se va forma. Ieri am lansat echipa la nivel naţional, dar uşor-uşor o luăm în teritoriu şi, până la anul, la alegerile de Parlamentul European, vom avea organizaţii în toate judeţele, toate localităţile. Am zis că nu vreau baroni, e partidul fără baroni. Ştiu că baronii aduc voturi, am trăit destul în politică ca să ştiu acest lucru", a declarat Ponta.