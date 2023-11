VIDEO - IDF prezintă noi imagini cu tunelurile Hamas de sub spitalul al Shifa din Gaza

Clipurile sunt publicate de la două dispozitive separate care au fost coborâte într-o intrare de tunel descoperită de IDF joi în complexul Shifa.

Puțul tunelului fusese amplasat pe terenul spitalului, sub un baldachin, unde trupele IDF au găsit și o camionetă Hamas cu arme în ea, similare cu cele folosite de gruparea teroristă în atacurile din 7 octombrie.

Noile videoclipuri arată că puțul tunelului are o scară în serpentina de la aproximativ trei metri adâncime, continuând în jos încă șapte metri până ajunge la o parte a rețelei de tuneluri. Tunelul continuă cinci metri, înainte de a coti la dreapta și a continua încă 50 de metri.

La capătul tunelului, filmarea dezvăluie o ușă de explozie cu ceea ce IDF spune că este o gaură prin care Hamas să tragă.

„Acest tip de ușă este folosit de organizația teroristă Hamas pentru a bloca capacitatea forțelor noastre de a intra în sediul organizației și în activele subterane”, spune IDF.

„Descoperirile dovedesc dincolo de orice îndoială că clădirile din complexul spitalicesc sunt folosite ca infrastructură pentru organizația teroristă Hamas, pentru activități teroriste. Aceasta este o dovadă suplimentară a utilizării cinice pe care organizația teroristă Hamas o face locuitorilor din Fâșia Gaza ca scut uman pentru activitățile sale teroriste criminale”, adaugă IDF.

IDF și Shin Bet spun că continuă să opereze la Shifa pentru a expune rețeaua de tuneluri a Hamas din zonă.

The IDF and Shin Bet security agency release new footage showing part of Hamas’s tunnel network underneath Gaza City’s Shifa Hospital, where the terror group is believed to have a main command center.



Clips are published from two separate devices that were lowered into a tunnel… pic.twitter.com/vJFXmI4Sl8