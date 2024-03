VIDEO - Industria petrolieră rusă devine ținta preferată a ucrainenilor. Încă o rafinărie a fost lovită de drone

Potrivit unor surse din Forţele de Apărare ale Ucrainei, atacul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, ca parte a unei operațiuni desfăşurate de Direcţia Principală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev.

Între timp, pe rețelele de socializare circulă imagini cu presupusa lovitură asupra Rafinăriei Kaluga. Canalul rusesc de Telegram ASTRA a transmis că trei drone au lovit echipamentul de rafinare a petrolului al uzinei petrochimice "Pervîi Zavod" din satul Polotnianîi Zavod. "A avut loc un incendiu. Echipamentul a fost avariat. Nimeni nu a fost rănit" - scrie ASTRA.

Totodată, vineri dimineață, guvernatorul regiunii ruse Kaluga, Roman Busarghin, a declarat că "patru drone au fost doborâte" în regiune și "nu există răniți sau infrastructură deteriorată". Cu toate acestea, surse media ruse susțin că doar o dronă a fost doborâtă, iar alte trei au lovit efectiv Rafinăria Kaluga.

Ucraina a vizat cu succes încă o rafinărie de petrol rusă, de data aceasta în regiunea Kaluga a țării, la sud-vest de Moscova, la primele ore ale zilei de 15 martie, a confirmat o sursă a agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), pentru Kyiv Independent.

Canalul rus Telegram ASTRA a susținut anterior că trei drone au lovit instalația, provocând daune echipamentelor de pe amplasament.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare ar fi arătat momentul în care una dintre drone a lovit, provocând o minge de foc mare. The Kyiv Independent nu a putut verifica videoclipul.

Ministerul rus al Apărării a raportat că cinci drone și două rachete Grad au fost doborâte peste noapte peste regiunile Belgorod și Kaluga, dar nu a menționat atacul asupra rafinăriei de petrol.

Ucraina a lansat un efort concertat pentru a degrada capacitățile Rusiei de producție de petrol, vizând rafinăriile din întreaga țară.

La începutul acestei săptămâni, rafinăriile de petrol au fost atacate în regiunile Ryazan, Nijni Novgorod și Leningrad.

????This night "Pershiy Zavod" - an oil refinery in Kaluga Oblast, russia, near the settlements of Durnevo and Polotnyany Zavod - mass media



There were probably several hits. pic.twitter.com/pHlQF1IBLC