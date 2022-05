Video| Prim-ministrul bulgar Kiril Petkov, în audienţă la Papa Francisc

Papa Francisc a binecuvântat munca guvernului bulgar şi a lăudat activitatea sa în lupta împotriva corupţiei, în audienţa sa de luni cu o delegaţie oficială bulgară condusă de prim-ministrul Kiril Petkov. Delegaţia se află într-o vizită de două zile la Vatican şi Roma cu ocazia zilei de 24 mai, Ziua Sfinţilor Fraţi Chiril şi Metodie, a Alfabetului, Educaţiei şi Culturii Bulgare şi a Literaturii Slave.

Ieşind de la audienţă, Petkov a spus că a fost o întâlnire extrem de sinceră şi că Papa a spus câteva lucruri ce ar putea fi utile în viitorul apropiat. În primul rând, că corupţia este o boală şi că el crede sincer că tinerii politicieni sunt singura modalitate de a o eradica. Sanctitatea Sa a adăugat că este conştient de faptul că corupţia este larg răspândită, inclusiv în Bulgaria, şi a felicitat guvernul bulgar pentru că s-a concentrat asupra înlăturării acesteia, a declarat Petkov jurnaliştilor, potrivit Agerpres.ro.

Papa Francisc a sfătuit de asemenea să existe un contact strâns şi un dialog direct cu oamenii pentru a le explica faptul că în momentele de criză globală fără precedent şi de inflaţie în creştere există factori economici care nu depind doar de guvern, a spus Petkov.

Tradiţionalul cadou pentru o audienţă la Papă din partea delegaţiei bulgare a fost un model al Scenei Naşterii Domnului făcut din lână. Modelul a fost realizat de copiii de la Centrul Social Naşterea Domnului înfiinţat de Exarhatul Apostolic Catolic din Sofia la iniţiativa Consiliului Pontifical Cor Unum. Cadoul simbolic este un semn de caritate. Guvernul bulgar va sprijini centrul cu fonduri pentru a asigura materiale didactice, alimente şi va organiza un eveniment în aer liber pentru copii.

I was honoured to meet His Holiness Pope Francis @Pontifex today. I was grateful to receive his blessing for the direction taken. We agreed that corruption is a disease that needs constant efforts. pic.twitter.com/qiHdz9VQf5