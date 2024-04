VIDEO – Atac extrem de dur al rușilor la infrastructura critică a Ucrainei: 40 de rachete și 40 de drone / A fost vizată una dintre cele mai mari centrale

Au fost vizate instalațiile și sistemele de transport din regiunile Harkov, Zaporizhzhia, Lviv și Kiev.

De asemenea, forțele armate rusești au lovit centrala termică Trypilska din regiunea Kiev, una dintre cele mai mari din Ucraina.

Cel puțin 10 centrale au fost afectate în Harkov. Peste 200.000 de oameni din regiune au rămas fără curent electric.

În regiunea Kiev, rachetele și dronele au atacat o instalație de infrastructură, incendiul fiind acum stins.

În regiunea Odesa, resturi de la dronele doborâte au provocat un incendiu pe teritoriul unei instalații energetice.

Două centrale termice ale companiei de energie DTEK au fost atacate, echipamentele fiind grav avariate. Inginerii au început să elimine daunele și să reia funcționarea echipamentului.

Avioane MiG-31K au atacat orașul Stryi din regiunea Lviv cu rachete Kinzhal, relatează Forțele Aeriene ucrainene. Se relatează despre cel puțin opt rachete de acest tip.

Potrivit Statului Major, 37 din 40 de drone au fost doborâte. Forțele armate ucrainene clarifică în aceste momente toate datele despre atacuri.

În total, Rusia a lansat peste 40 de rachete și alte aproximativ 40 de drone de atac asupra Ucrainei: unele dintre rachete și dronele Shahed au fost doborâte, a spus Zelenskyy. El a spus că Ucraina are nevoie de apărare aeriană și de alt sprijin pentru apărare „în loc să se închidă ochii și să fie discuții lungi”.

Rusia și-a schimbat abordarea asupra atacurilor la infrastructura energetică a Ucrainei, informează Financial Times.

În loc de lovituri masive, așa cum a fost în 2022-2023, Moscova folosește rachete de precizie de 100 de milioane de dolari pentru a ataca instalațiile din regiunile mai puțin protejate decât Kievul. Ele sunt mai ușor de distrus.

Prejudiciul cauzat este mai grav decât în ​​iarna 2022-2023, iar unele dotări nu vor fi restaurate până în iarna următoare.

Penele de curent au fost evitate datorită temperaturilor meteo favorabile, a importurilor de energie din UE și a creșterii producției din surse alternative (pe larg despre noua strategie a rușilor, aici).

❗️ The Russians have hit the Trypilska thermal power station in Kyiv region, one of the largest in Ukraine



Video of the fire are being circulated by the occupier's media.



There are also reports of strikes on thermal power plants in Lviv, Kharkiv and Ivano-Frankivsk regions. pic.twitter.com/Sx4w6cQSnx