VIDEO – Bătaie în Parlamentul din Georgia: de la ce a început totul?

Acest text controversat a fost perceput de detractorii puterii drept un instrument de intimidare şi mii de persoane au ieşit în stradă să i se opună, în martie 2023, forţând rapid autorităţile să-l abandoneze.

Însă partidul Visul Georgian a anunţat miercuri, în mod neaşteptat, că îl va supune din nou la vot pentru a-l adopta "până la sfârşitul sesiunii actuale" a parlamentului.

Proiectul prevedea la acea vreme obligaţia organizaţiilor ce primesc peste 20% din finanţările lor din străinătate să se înregistreze drept "agenţi ai străinătăţii", sub ameninţarea amenzilor. Acest calificativ este cel pe care Kremlinul îl utilizează pentru a reprima vocile critice în Rusia.

Textul a fost uşor remaniat pentru ca grupurile să se înregistreze drept "organizaţie ce serveşte intereselor unei puteri străine", în locul termenului prevăzut iniţial, potrivit partidului puterii. Restul conţinutului a rămas neschimbat.

Georgia, fostă republică sovietică, are de mai mulţi ani ambiţia să se apropie de Occident, însă partidul puterii este acuzat că vrea să tragă ţara spre Rusia.

Revenirea acestei legi, criticate la acea vreme de Uniunea Europeană şi Washington, riscă să scoată din nou la suprafaţă profundele divizări.

Noul prim-ministru provenit din Visul Georgian, Irakli Kobahidze, a acuzat în trecut ţările europene şi SUA că vor să atragă Georgia în conflictul ruso-ucrainean.

Numirea lui a întărit suspiciunile în ceea ce priveşte intenţiile formaţiunii sale politice, chiar dacă Kobahidze asigură că aderarea ţării sale la NATO şi UE este o prioritate a sa.

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili, susţine apropierea ţării sale de Europa şi SUA, însă Visul Georgian îi este ostil şi influenţa ei este limitată.

În martie 2023, ea a declarat de altfel că este "alături" de manifestanţi.

Manifestaţiile de atunci au fost reprimate de poliţie cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.

În momentul retragerii textului, Visul Georgian a dat asigurări că acesta a fost prezentat "în mod eronat", adăugând că va lansa consultări publice pentru "a explica mai bine" scopul lui.

În Parlamentul din Georgia a avut loc inclusiv o bătaie între Parlamentari, după cum arată camerele de supraveghere.

