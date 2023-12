VIDEO - Cel puțin 12 rachete au fost lansate din Fâșia Gaza, în seara de Crăciun, spre orașul israelian Ashkelon

Sirenele au sunat în zona industrială de sud a Ashkelonului, aflat la aproximativ 13 km distanță de Fâșia Gaza, precum și în comunitățile din apropiere: Netiv Ha'assara, Zikim și Karmia.

Înregistrările camerei de supraveghere de la Netiv Ha'assara arată cum apărarea antiaeriană israeliană vine în întâmpinarea rachetelor trimise din Gaza.

Potrivit The Times of Israel, atacul nu a fost încă revendicat, dar cel mai probabil aparține Hamas.

Surveillance camera footage from Netiv Ha'asara shows the rocket barrage from the Gaza Strip at Ashkelon a short while ago. No reports of damage or injuries, pic.twitter.com/3rxxVyUBsa