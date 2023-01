Video -Fitil politic- Mircea Geoană, despre prezidențiale: Sunt, astăzi, mult mai bun decât cel din 2009

Secretarul general adjunct al NATO a vorbit deschis despre momentul 2009, când, spune el, a câștigat alegerile prezidențiale și i s-a făcut o nedreptate. Dacă își mai dorește astăzi să fie președintele României, a fost întrebat la Digi 24, în emisiunea “La cină”.

“Vreau să fac lucruri pentru România, asta vreau să fac. Nu știu dacă voi candida sau nu, am o treabă de făcut la NATO și nu sunt nici fariseu, nici poltron… pur și simplu, aștept să văd cum se arată drumul pentru viitor. Evident, nimeni nu spune că nu ar fi o chestie de mare onoare, și un privilegiu, și un lucru formidabil să poți ajungi într-o poziție atât de mare”.

Momentul 2009, o noapte pe care n-a uitat-o, a fost descris pe larg:

“Cred că am câștigat Președinția, nu că am fost omul doi în România. Am fost, de fapt, locul 1 în România. (...) Sunt lucruri dificile, lucruri dureroase, a fost greu. A fost al naibii de greu! Har Domnului că am mintea și sufletul suficient de puternice să le pun la trecut. Mă uit către viitor. (...) Am învățat că trebuie să-ți păzești spatele, că de multe ori dușmanii nu sunt cei care sunt explicit în fața ta, sunt undeva în penumbră și poate chiar și în spate, că hangerele se înfig mai puternic pe la spate și nu din față. (...) Cred că astăzi sunt ca lider, nu spun ca politician , dar ca lider, și ca om, și ca intelectual mult mai bun decât eram în 2009. Mult mai bun! 1, pentru că am avut șansa cu NATO și am învățat lucrui noi și 2, pentru că am trecut prin experiența de a fi sus și după aia să fii, practic, nimeni, dat afară din structurile pe care le-ai condus “ - a declarat Mircea Geoană la Digi 24.