VIDEO - Imagini spectaculoase din SUA: americanii au adus gigantul 'Chesapeake 1000' ca să scoată podul prăbușit din Baltimore

Macaraua Chesapeake 1000 – o macara plutitoare uriaşă care poate ridica până la 1.000 de tone, a sosit joi seară târziu şi va începe probabil să scoată resturile din apă sâmbătă dimineaţa, potrivit purtătorului de cuvânt al Pazei de Coastă a SUA, Carmen Carver.

O a doua macara este aşteptată să sosească în curând, a spus ea. De asemenea, mai multe echipamente grele sunt aşteptate la faţa locului în următoarele săptămâni. Acestea includ şapte macarale plutitoare, 10 remorchere, nouă şlepuri, opt nave de salvare şi cinci bărci de la Garda de Coastă, relatează CNN, citând afirmaţiile guvernatorului statului Maryland, Wes Moore.

Autorităţile de stat şi federale sunt concentrate pe curăţarea portului aglomerat şi reconstrucţia podului după ce Dali, o navă container uriaşă a intrat într-un pilon al podului marţi dimineaţă, dărâmând structura.

Scafandrii au recuperat două cadavre ale muncitorilor din construcţii dispăruţi, care reparau podul în momentul coliziunii. Se crede că alţi patru sunt sub apă. Toţi erau imigranţi din Mexic şi America Centrală.

Găsirea cadavrelor rămase este prioritară, a declarat guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, într-o conferinţă de presă joi. Echipajele trebuie, de asemenea, să evalueze modul de îndepărtare a navei blocate, încărcată cu mii de containere şi prinsă de resturile de pod.

„Dali este aproape la fel de lung ca Turnul Eiffel”, a afirmat Moore, precizând că peste navă sunt resturile podului.

”Vorbim de 3.000 sau 4.000 de tone de oţel care stau deasupra acelei nave, aşa că avem de lucru. ”, a precizat guvernatorul.

La câteva ore de la solicitarea de fonduri de urgenţă a lui Moore, guvernul american a alocat Marylandului 60 de milioane de dolari pentru a curăţa resturile şi a începe reconstrucţia podului, o reflectare a cât de importantă este infrastructura pentru industria de transport şi transport maritim de-a lungul coastei de est.

La trei zile după tragedie, locurile de muncă a aproximativ 15.000 de oameni a căror activitate se derulează în jurul operaţiunilor portuare zilnice sunt în aşteptare.

Situaţia prezintă un risc temporar pentru economia zonei, deoarece portul primeşte cea mai mare parte din importurile auto din SUA şi este unul dintre cele patru de pe coasta de est a SUA, cu canalul suficient de mare pentru navele de marfă mai mari, conform Moody's Investors. Service.

Înlocuirea podului vechi de 47 de ani va necesita probabil „ani de muncă”, dar portul, ale cărui operaţiuni au depăşit recent nivelurile pre-pandemie, s-ar putea redeschide în câteva săptămâni, „dacă resturile sunt îndepărtate rapid”, potrivit unui raport Moody's.

