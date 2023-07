Video| Încă doi turişti au fost surprinşi degradând Colosseumul

O tânără elveţiancă, în vârstă de 17 ani, aflată în vacanţă cu familia, a fost acuzată într-o plângere de aducere atingere unor bunuri culturale, după ce a fost filmată în timp ce-şi scrijelea iniţiala - un ”N” - pe amfiteatru, potrivit Ansa.

Un ghid turistic a imortalizat această scenă, amplu postată pe reţele de socializare, scrie news.ro.

Sâmbătă, un student german, tot în vârstă de 17 ani, a fost aredstat de către Carabinierii italieni din cauză că a degradat monumentul.

El a fost ”sancţionat administrativ”, potrivit Ansa, care nu precizează valoarea amenzii.

Aceste două incidente au loc la puţin timp după al scandal al degradării patrimoniului roman.

La sfârşitul lui iunie, un ”coach” sportiv bulgar, în vârstă de 27 de ani, care trăieşte în Regatul Unit, a indignat Italia prin faptul că şi-a scrijelit numele şi pe cel al partenerei sl pe Colosseum.

Vizat în justiţie, el a cerut ”iertare” şi a subliniatv că ”nu ştia că este un monument vechi”.

Potrivit Ansa, Parchetul din Roma ar urma să ia o decizie cu privire la inculparea acestuia.

Codul Penal italian pedepseşte cu până la cinci ani de închisoare şi o amendă în valoare de 15.00 de euro degradarea unor ”bunuri culturale”.

