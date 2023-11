VIDEO - Kievul prezintă povestea unui super-lunetist: un nou record mondial stabilit de un soldat ucrainean / În trecut Ucraina vorbea despre un pilot 'fantomă'

Noul record mondial stabilit de lunetistul ucrainean este de 3,7 kilometri, distanța de la care a ochit și a tras într-un soldat rus, informează ”The Sun”. Trebuie precizat că informația nu poate fi confirmată și dintr-o sursă independentă. E bine de știut că în trecut Ucraina a prezentat povestea unui pilot „fantomă”, dar ulterior forțele de la Kiev au recunoscut că a fost doar un mit.

Recordul mondial anterior pentru tragere la distanță era de 3.52 kilometri, realizat de un lunetist din operațiunile speciale canadiene în Irak, în 2017.

„Lunetiștii SBU rescriu regulile tragerilor de la distanță, demonstrând abilități fără precedent de a opera eficient la distanțe remarcabile”, se arată într-un comunicat oficial. Imaginile vizonate de sursa citată e descris un soldat rus cum cade jos după ce lunetistul rus a tras.

Împușcătura record a fost executată folosind Horizon's Lord, o pușcă masivă care funcționează cu proiectile de mai multe calibre și care, potrivit specialiștlor militari, este o armă foarte eficientă proiectat și fabricată în uzina ucraineană Mayak.

Alte publicații susțin că e vorba de 3,8 km.

Better video of the hit. At least 3 occupiers are visible, one of which falls first. pic.twitter.com/91NljxKiui