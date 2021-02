VIDEO Marcel Ciolacu: 'Este pentru prima oară în viața mea când îmi pare rău că am dreptate'

Florin Cîțu a declarat, miercuri, că în seara zilei respective, cel târziu joi dimineața, Guvernul României va pune, în transparență decizională, bugetul de stat pe 2021. Premierul a plecat la Bruxelles și a uitat de promisiune, iar Marcel Ciolacu l-a taxat.

Liderul PSD spune că a avertizat PNL să întocmească un buget încă din campania electorală.

”Este pentru prima oară în viața mea când îmi pare rău că am dreptate. Eu le-am spus din timpul campaniei electorale să facă bugetul, să arate realitatea. Noi am venit cu un buget alternativ și am arătat că se poate depăși această criză și prin altă filosofie. Nici acum nu avem în transparență bugetul. A contat ca partidele cu scoruri electorale mici să facă o coaliție. Și-au bătut joc de copii, de pensionari, de bugetari, de companiile românești.

Fac un buget cu un deficit mic ca să se încadreze în niște ținte. Cum să ieși în 2021, după ce ai guvernat un an și, ca să spui că de vină este PSD?

Cîțu s-a dus la Bruxelles și oamenii de acolo i-au spus că nu îi poate minți, are deficit de 10%. El a folosit doar 1% pentru combaterea COVID-19. Trebuie să spună ce a făcut cu restul de 9%. PSD a lăsat un deficit de 2,4% și o datorie publică de 35%. Ne apropiem, acum, de 50% datorie, iar deficitul este de 10%.”, a precizat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3.