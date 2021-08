VIDEO | Proteste de amploare în Franța - Zecii de mii de oameni în stradă împotriva pașaportului sanitar

Zeci de mii de francezi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Paris şi în alte oraşe din Franţa, pentru a protesta faţă de paşaportul sanitar impus de guvern. Este a şaptea săptămână consecutivă de proteste, relatează AFP, potrivit news.ro.

La Paris, mai multe grupuri de manifestanţi au mărşăluit sâmbătă după-amiază, scandân “Libertate” şi “Rezistenţă”.

“Nu sunt împotriva vaccinării, sunt împotriva paşaportului sanitar”, a afirmat David Vidal Ponsard, membbru al mişcării Patrioţilor.

Începând din iulie, sute de mii de oameni din mai multe categorii – foste “veste galbene”, militanţi “antivaccin”, susţinători ai teoriilor conspiraţioniste sau opozanţi ai lui Emmanuel Macron – au ieşit în stradă în Franţa în fiecare zi de sâmbătă, pentru a protesta. Până în prezent nu s-au înregistrat incidente semnificative.

NOW - Renewed large protests in Paris and many other cities in France ???????? against vaccine passports and mandatory vaccination. pic.twitter.com/FLNwRgTPPM