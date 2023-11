VIDEO - Rebelii Houthi prezintă primele imagini cu o rachetă balistică lansată asupra Israelului

Unele dintre proiectile au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană și avioanele de luptă israeliene, în timp ce cel puțin unul ar fi aterizat în deșertul iordanian.

IDF a spus că nu există risc pentru civilii israelieni în mijlocul atacurilor, deoarece rachetele și dron au fost interceptate deasupra Mării Roșii.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa